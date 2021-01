Storioni dio explicaciones sobre las clases presenciales en Neuquén

Antes de participar de la reunión con sus pares de otras provincias, la ministra de Educación, Cristina Storioni, aceptó el pedido de los “Padres Organizados de Neuquén” (PON) para explicarles cuál es el trabajo para retornar a las clases presenciales. Las dudas son muchas y solo faltan cinco semanas para que se inicie el ciclo lectivo marzo-diciembre.

La reunión fue solicitada por la organización y no está directamente vinculada con el amparo que ya fue admitido por la Justicia.

Storioni basó su presentación en dos aspectos: por qué no hubo clases presenciales en 2020 y cómo trabajan para que lo sean en el 2021. Primero recordó que, cuando el 16 de marzo se suspendió la actividad en las escuelas, la prioridad fue garantizar la provisión de alimentos a estudiantes que asistían a los comedores. Luego, señaló que intentaron reiniciar la presencialidad en el norte neuquino, pero no pudieron por los criterios basados en la situación epidemiológica. “Los intentos que tuvimos, por el contexto pandémico, no permitieron la presencialidad. Las decisiones se fueron tomando coordinadamente con el ministerio de Salud y con resoluciones federales”, sostuvo.

La funcionaria le indicó a los padres y madres que la escuchaban por la pantalla que, a la par, se trabajó para que este año sí abran las escuelas. Mencionó la capacitación a adultos que comenzó recientemente sobre el protocolo y aclaró que ya tienen los aportes de ATE, UPCN (ambos por auxiliares de servicios) y Sadop (escuelas privadas), pero faltan los de ATEN. Storioni invitó al grupo a hacer aportes, para lo que tienen plazo hasta el 30 de enero.

En un comunicado, los integrantes de PON señalaron que la ministra dijo que el 8 de febrero se presentará a los supervisores y que, luego, debe ser aprobado por Salud.

En el texto también aseguraron que la funcionaria manifestó que los detalles de la presencialidad se definirán hoy en la reunión del Consejo Federal de Educación.

Un punto en el que no coinciden ambas partes es en la forma del regreso. Los padres y madres piden que sean de forma total, pero la ministra les respondió que no están dadas las condiciones.

El gobernador Omar Gutiérrez se refirió ayer al tema durante una gira por Zapala y confirmó que se harán “todos los esfuerzos” para recuperar la presencialidad este año. “La comunidad educativa nos necesita unidos tirando del mismo carro”, aseguró.

El amparo de los padres, aún en trámite

El abogado Gerardo Minnard, integrante de “Padres Organizados de Neuquén”, aclaró que la reunión con la ministra Cristina Storioni fue solicitada por el grupo para conocer cómo se prepara el gobierno para el regreso a la presencialidad, pero no impedirá que el amparo siga su proceso.

“Está a la espera de despacho”, explicó el letrado, quien aclaró que los paros de los empleados judiciales durante fin de año fueron atrasando el avance del trámite.

A comienzos de diciembre, el grupo de padres de Villa La Angostura presentó el recurso reclamando que el Consejo Provincial de Educación garantice la presencialidad. El juez Jorge Videla lo declaró admisible el pedido y le dio curso.

Con la presentación también habían pedido una medida cautelar para que las clases vuelvan a realizarse en las escuelas, pero no fue aceptada por Videla porque el ciclo lectivo estaba por terminar.