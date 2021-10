Neuquén termina el miércoles con un muerto y 14 nuevos contagios por coronavirus

En las últimas 24 horas, Neuquén informó 1 muerte y 14 nuevos casos de covid-19, mientras que el porcentaje de ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es del 71 por ciento.

Son 26 los pacientes internados en UCI, 0 en terapia intermedia y 11 en camas generales, 0 en el DUAM y 157 se encuentran en vigilancia ambulatoria.

El director del hospital Castro Rendón, Adrián Lamell detalló a FM Capital que hay 7 pacientes covid internados en terapia intensiva. Agregó que, en su mayoría, no se han vacunado y permanecen allí desde hace un mes y medio.

También indicó que hay 8 personas no covid en terapia y que no ya no hay pacientes covid internados en salas generales.

Son 194 la cantidad de casos activos en todo el territorio provincial. Neuquén capital (107), San Martín de los Andes (16) y Cutral Co (14) son las ciudades que más contagios concentran.

La mayor cantidad de casos fueron detectados en la capital neuquina –con 10-, San Martín de los Andes 1, Cutral Co 1, Zapala 1, Villa Pehuenia 1.

25 personas que cursaban la enfermedad lograron recibir el alta médica.

En Neuquén, se aplicaron 475.629 primeras dosis de vacunas. Son 392.785 la cantidad de segundas dosis inoculadas.

Desde que comenzó la pandemia, Neuquén tiene: 116.486 casos confirmados, 2.283 personas fallecidas, 194 casos activos y 114.009 recuperados.