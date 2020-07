Neuquén tiene 18 nuevos casos de coronavirus

El jueves comenzó con la suma de 18 nuevos casos de coronavirus, según informó el comité de emergencias provincial. La mayoría de los casos corresponden a la capital provincial y su conglomerado, a excepción de uno, que es de Plaza Huincul. Así, ya son 1170 los positivos contados desde el inicio de la pandemia.

Son nueve los casos de Neuquén capital. Del grupo de los que se contagiaron por contacto estrecho, tres son hombres de 26, 25 y 34 años y una mujer de 25. El resto son infantes: una niña de 5 y tres niños de 7, 10 y 12 años. Además, se suma un joven de 18 años, que se desconoce cómo se contagió.

Centenario es la otra localidad que suma la mayor cantidad de casos, con siete positivos, pero solo una sin nexo epidemiológico, una mujer de 57 años. Los demás son contactos estrechos de casos confirmados: un joven de 18 años, dos hombres de 22 y 25, y tres mujeres de 26, 48 y 20 años.

En Plottier, el único caso que se sumó hoy es el de un niño de 9 años, sobre el que se desconoce el nexo de contagio.

El caso de Plaza Huincul es el de un hombre de 73, contacto estrecho de un caso confirmado.

De los 1170 casos positivos, 451 siguen activos, mientras que 696 se recuperaron y 23 fallecieron. Además, hay 86 pacientes en estudio.

Neuquén actualiza sus criterios de casos sospechosos en base al Ministerio de Salud de Neuquén. La última actualización fue el 9 de julio. Los seis criterios de caso sospechoso se clasifican en dos grupos: con nexo epidemiológico (criterio 1) y sin nexo epidemiológico (criterios 2, 3, 4, 5 y 6).

Criterio 1

a. Toda persona que presente:

temperatura corporal de 37,5° o más y

uno o más de los siguientes síntomas: tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y disgeusia (alteración en la percepción de los sabores).

b. Con nexo epidemiológico en los últimos 14 días:

contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 , o

antecedente de viaje al exterior, o

antecedente de viaje a áreas de transmisión comunitaria: CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro y la ciudad de Neuquén, Centenario y Plottier).

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

Nota: estas áreas de circulación activa incluidas en la definición podrán ser actualizadas en función de la evolución de la situación epidemiológica.

Criterio 2

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía ambulatoria o

Todo paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG) con criterio de internación.

Sin tener en cuenta el nexo epidemiológico.

Criterio 3

Todo paciente que presente anosmia (pérdida del olfato) o disgeusia (alteración en la percepción de los sabores), de reciente aparición, sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas, sin tener en cuenta el nexo epidemiológico.

Nota: ante la presencia de alguno de éstos como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 hs, y se tomará la muestra para el diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado los síntomas.

Criterio 4

Todo personal de salud, cuidadores de adultos mayores, defensa civil, bomberos, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que presente fiebre aislada o dos o más de los siguientes síntomas: tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y disgeusia (alteración en la percepción de los sabores). Sin tener en cuenta nexo epidemiológico.

Nota: ante la detección de casos sin fiebre, se indicará el aislamiento durante 72 hs, y se tomará la muestra para el diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado los síntomas.

Criterio 5

Toda persona considerada población vulnerable y con mayor riesgo de complicaciones y/o muerte: paciente en hemodiálisis, pacientes transplantados e inmunocomprometidos, personas mayores en residencias geriátricas, centros de rehabilitación, que presente:

Fiebre o dos o más de los siguientes síntomas: tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y disgeusia (alteración en la percepción de los sabores). Sin tener en cuenta nexo epidemiológico.

Criterio 6

Todo niño o adolescente que presente un cuadro compatible con el síndrome inflamatorio multisistémico post- covid19 en pediatría (adaptada de la Organización Mundial de la Salud)

a. Niños y adolescentes de 0 a 21 años con fiebre mayor a 3 días y

b. Dos de los siguientes:

Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).

Hipotensión o shock.

Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).

Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).

Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal) y

c. Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina.

Sin ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos).

Aislamientos obligatorios:

Para las personas que estén regresando a sus domicilios, procedan de las áreas con circulación viral activa comunitaria (CABA y provincias de Buenos Aires, Chaco y Río Negro), cuyo destino final sea la provincia del Neuquén, deberán realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días.

En el caso de las personas que regresen a sus domicilios procedentes del conglomerado urbano de Neuquén capital, Centenario y Plottier, cuyo destino final sea el resto de las localidades de la provincia del Neuquén, deberán realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días.

Para las personas que por motivos laborales, familiares y de salud circulen transitoriamente entre las provincias de Neuquén y Río Negro, la misma deberá ser limitada estrictamente al cumplimiento de las actividades que fueron declaradas esenciales. Se busca desestimular el traslado de personas para actividades que puedan ser realizadas en su localidad.

El personal esencial que viva y trabaje entre ambas provincias deberá presentar la credencial que lo habilita y quedará exceptuado de esta medida.

Estas medidas deberán ser aplicadas a todas las personas que circulen en el área interprovincial según la reglamentación que definan los COE locales y su control será realizado por el personal designado a esta función.