Neuquén ya tiene seis partidas de nacimiento no binarias, sin femenino ni masculino

La provincia de Neuquén ya rectificó seis partidas de nacimiento que en la categoría sexo consignan no binario, ni femenino ni masculino. Este es el primer paso para solicitarle al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que cambie el DNI de estas personas, trámite que está en proceso, de acuerdo a la identidad de género autopercibida. Los pedidos son muchos más, aseguraron desde la Dirección de Diversidad.

El director del organismo, Adrián Urrutia, aprovechó un acto público para contar la novedad. Fue este jueves, a 11 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, cuando se inauguró la muestra "Huellas por una Argentina Igualitaria" en el Centro Cultural Alberdi.

Luego, Urrutia habló con RÍO NEGRO sobre los detalles del proceso. Contó que en diciembre de 2018 recibieron la primera consulta y fueron sumándose más. Cuestiones coyunturales y pandemia de por medio hicieron que pasen los años hasta el 2021, cuando el Registro Civil emitió las primeras seis partidas de nacimiento no binarias.

El funcionario explicó que son las provincias las que deciden aceptar la identidad de la persona solicitante y cambiar la partida. En el caso de quienes nacieron en otras jurisdicciones no han tenido avances y, desde algunas, ni siquiera responden el requerimiento oficial.

Desde Diversidad aclararon que Mendoza y Buenos Aires poseen antecedentes de modificaciones registrales de personas no binarias y que se han dictado fallos judiciales favorables en Ushuaia y la Ciudad de Buenos Aires.

Con la partida rectificada se puede avanzar a pedir el cambio en el Documentoal Renaper. Urrutia consideró que hay un contexto positivo a nivel nacional porque el organismo ya viene tomando la temática, con el impulso del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

Para que el Registro Civil avance con la rectificación, Diversidad aportó un dictamen jurídico respaldado en la ley de de identidad de género. La norma, sancionada en 2012, establece en su artículo segundo que se entiende como "identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente", sin hacer referencia a masculino/femenino ni hombre/mujer.

El informe explica que no existen solo dos géneros asignados a dos sexos, sino que los parámetros son amplios y fluidos, por lo que esta categorización caducó. Además, se destacó que para corregir la identidad de género, la ley establece que solo es necesaria la voluntad expresa de la persona, sin intervención médica, judicial ni símiles.

El dictamen fue un poco más allá y se internó en el debate que se abrió durante los últimos años: ¿es necesario que el Estado use la categoría de género? Desde Diversidad se responden: "en Argentina podría suprimirse el sexo O NO EXIGIRSE como categoría jurídica, sobre la base de que a nuestro marco legal no le interesan los cuerpos, la biología, sino la identidad. Requerir un dato que solo refleja la bianatomía de una persona, dato por lo demás estático, en tanto implica estampar lo advertido en un momento que no necesariamente se mantiene ni luego se condice con el género, es por lo menos discordante e incoherente".

(...) el sistema normativo internacional y nacional, van determinando un bloque de reconocimiento y protección de las identidades autopercibidas, autónomas y personales que ya no admiten discusión". Extracto del dictamen de la Dirección de Diversidad.