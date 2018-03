Acusan de abuso sexual a un funcionario de Neuquén y exigen su destitución

Una mujer denunció que su jefe, un funcionario del Ministerio de Energía, abusaba sexualmente de ella bajo la amenaza de que sería despedida. El hecho tomó estado público esta mañana, cuando la agrupación “Las Estatales” de ATE se manifestó reclamando la destitución del denunciado.

La mujer realizó la denuncia esta semana, pero según su relato los hechos comenzaron en diciembre de 2016, cuando el hombre fue ascendido y le preguntó que “estaría dispuesta a hacer para pasar a planta”, ya que trabajaba como contratada desde el 2013.

Luego de sus vacaciones, la denunciante regresó a trabajar a su oficina y, afirmó, en ese momento comenzaron los abusos. Su jefe la llamaba a la oficina para tocarle sus partes íntimas, le ordenaba que se quede después de hora y la obligaba a mandarle fotos desnuda bajo la amenaza de que sería despedida, contó la mujer: “yo no podía hacer nada porque no me podía quedar sin trabajo”.