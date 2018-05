Cuáles son los proyectos que busca acelerar Quiroga

La maniobra de Cambiemos en el Deliberante para sacar los temas propios de las comisiones y agilizar su tratamiento en el recinto, “para el futuro”, aseguraron las autoridades del bloque oficialista, tras la escisión del monobloque de la UCR, con Jorgelina González.

Sin embargo, desde la oposición ya advirtieron que el intendente Horacio Quiroga no logrará torcer la voluntad del cuerpo imponiendo sus criterios con la estrategia de partir el bloque oficial para “apurar” los temas que son prioritarios.

Ayer por ejemplo el jefe comunal se reunió con el intendente de Plottier, Andrés Peressini, para avanzar en un acuerdo que le permita a esa localidad, traer los residuos al Complejo Ambiental Neuquén (CAN), según publicó Quiroga en las redes sociales.

“Están pidiendo ampliar más de 20 hectáreas al CAN para traer basura de otros lados, pero cuando se ganó esa licitación era para tratar los residuos acá; lo otro (el basurero regional) no está contemplado en el proyecto inicial y tiene que ver con la ecuación económica de cuánto paga cada vecino de Neuquén por el servicio: hoy estaban apurando ese despacho y querían sacarlo sí o sí cuando no está claro si estamos contribuyendo a un proyecto para favorecer al privado”, denunció Luis Durán, concejal del Frente Neuquino.

El MPN adelantó que contrarrestará la estrategia y le solicitará hoy a González que deje la presidencia de la comisión de Hacienda, debido a que ella se constituyó aparte y no le corresponde ese lugar.

“No estamos evaluando proyecto por proyecto, el MPN hace acuerdos con otros bloques y a la oposición le conviene ser oposición por oposición misma”, dijo ayer el concejal Francisco Sánchez que evalúa con el PRO si conforma un segundo interbloque para lograr sacar de comisión despachos del oficialismo que no tienen el respaldo de otras fuerzas. Destacó entre ellos, la iniciativa de regulación de las movilizaciones en Neuquén, que busca que sean autorizadas por el jefe comunal; con un segundo proyecto que impone multar a quienes no pidan la autorización.

Otros proyectos son los relativos a la ampliación del Complejo Ambiental Neuquén, la ampliación del contrato para Pehuenche hasta 2022 (la oposición exige el llamado a licitación), la apertura de calles en las 127 hectáreas o el del saneamiento de la caja municipal con el mayor aporte de los municipales y la eliminación del sistema jubilatorio especial.