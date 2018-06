Estos son los polémicos descuentos que se podrían aplicar en la boleta de luz

El porcentaje que se dejaría de cobrar con la boleta de luz de CALF en Neuquén nueva a cada socio responde a tres ítems que cobra la comuna por cuenta y cargo de la cooperativa: el de alumbrado público, el de uso de espacio físico y el de aportes de capitalización.

En total suman un 27, 5 por ciento de lo que el contribuyente hubiera consumido en energía eléctrica.

La ordenanza aprobada el jueves “suspende” la aplicación de esos 3 ítems por considerar que no debe ser incluido como aportes del contribuyente, en tanto el presidente del bloque del MPN Alejandro Nicola fue más allá al indicar que “es recaudatorio, es un sobrecosto que no debería ser aplicado, no se puede seguir cobrando y no debería estar en el nuevo contrato de concesión”

La concesión de Calf venció en agosto de 2017. Correspondería hacer una licitación y nuevo contrato por el servicio eléctrico de la ciudad por 10 años; pero la administración municipal continúa con una concesión prorrogada.

El jueves se aprobó por mayoría el despacho del MPN por la suspensión del cobro “hasta que se firme un nuevo contrato” del 27,5 por ciento de la actual boleta. Mientras el MPN busca que se promulgue la ordenanza para que sea implementado en la próxima facturación; desde la intendencia se analiza el veto de la iniciativa.

Para Nicola el 27,5 por ciento de reducción de la tarifa en la boleta de CALF “deberá estar corregido en el nuevo contrato de concesión, porque es un sobre costo”. Respecto a un eventual veto del intendente Horacio Quiroga a la disminución de este 27 por ciento votado en la última sesión, sostuvo que “no me quiero anticipar a algo que no depende de nosotros, veremos qué pasa: es una ayuda muy importante para todos los usuarios que pagan algo que no corresponde”.

“No debería haber problemas administrativos, es una ordenanza y es una norma mandataria, así como se dispone cobrar, dispone suspender”, dijo Nicola.