Quiroga acusó al MPN de querer “quebrar” el municipio de Neuquén

El intendente de Neuquén Horacio Quiroga le respondió al gobernador Omar Gutiérrez, quien lo criticó por el veto a la rebaja de las boletas de luz.

Quiroga dijo que el gobernador “fundió a la provincia y ahora quiere fundirnos a todos. Quiere fundir al municipio y a la cooperativa CALF”.

“Al gobernador lo veo desorientado, nervioso y confundido. Ya destruyó la educación de nuestros chicos, tiene en terapia intensiva al sistema de salud de todos los neuquinos, cada vez pierde más apoyo interno dentro de su partido y resulta que ahora se preocupa por un veto del intendente. Me extraña que él me pida que no haga uso de una facultad que me otorga la Carta Orgánica y que él mismo tiene por la Constitución Provincial”, dijo a través de un comunicado.

Quiroga remarcó que “los vetos son para impedir que el municipio termine quebrado como la provincia y que no pueda sostener el plan de inversiones que la ciudad necesita”.

“Tiene cosas muchísimo más importantes para preocuparse hasta que deje de ser gobernador el 10 de diciembre de 2019. Si yo estuviera en su lugar la verdad es que no podría ni conciliar el sueño”, lanzó el intendente y agregó que “el accionar del MPN va siempre en el mismo sentido: buscan aumentar los gastos corrientes del municipio y afectar el histórico plan de obra pública que desarrollamos”.