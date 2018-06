Gutiérrez le reclamó a Quiroga que no vete la rebaja para las boletas de luz

El gobernador Omar Gutiérrez criticó al intendente de la capital neuquina, Horacio Quiroga, por anticipar que vetará la ordenanza que quita tasas municipales del factura de la luz. “Hago una convocatoria para que no vete la ordenanza que establece una reducción del 30% en la boleta de la energía eléctrica”, indicó y agregó que se trata de “un sobrecosto innecesario e injustificado que nada tiene que ver con el costo real de la energía”. El gobernador presidió ayer las actuaciones del Comité Operativo Preventivo que monitorea el impacto del temporal de nieve que atraviesa toda la provincia. Tras una conferencia de prensa se refirió a la normativa impulsada por el concejal del MPN, el exministro provincial de Energía Alejandro Nicola, que fue aprobada y ordena al Ejecutivo municipal a quitar conceptos de recaudación local en la factura que cobra CALF, la prestadora del servicio eléctrico. “Hay tres conceptos que hay que apartarlos y sacarlos de la boleta de la luz. El Concejo Deliberante ha sancionado una ordenanza y ahora hago la convocatoria para que esa ordenanza sea respetada”, dijo Gutiérrez y agregó que son “conceptos que se están cobrando y no tienen nada que ver con el valor del costo real de la energía eléctrica”. Según explicó el mandatario provincial la normativa permitiría reducir hasta en un 30% lo que los neuquinos pagan por la luz. “No le carguemos a los contribuyentes lo que nada tiene que ver con el servicio de energía”, indicó. “Demagogia” Gutiérrez no se guardó nada contra el jefe comunal y lanzó que “no hay que comprar espejitos de colores. El veto es una herramienta extraordinaria, no es una herramienta de gobierno para ser utilizada en forma continua y permanente”. “Si el veto es utilizado en forma continua y permanente, como lo está haciendo el intendente de la ciudad de Neuquén, implica una falta de respeto a no construir acuerdos y consensos”, analizó y agregó que “habría que preguntarse cuando estos vetos son insistidos con dos terceras partes del Concejo Deliberante, si no están expresando el verdadero sentir de todo el pueblo neuquino”. El mandatario se refirió en ese sentido a la pasada votación del Deliberante donde, con 11 votos, la oposición le quitó a Quiroga el poder de veto para aumentar en forma automática el boleto urbano de colectivos. Cuestionó la explicación oficialista en el Concejo, donde se aseguran que los dos tercios necesarios son de todo el cuerpo y no de los presentes, como ocurrió. “Estos golpes autoritarios que no respetan el normal funcionamiento, en este caso el Concejo Deliberante, forman parte de la demagogia con la que se pretende llevar adelante el gobierno de la ciudad. A esto nos plantamos y le decimos no. Esto es demagogia pura, esto es darle la espalda a la gente”, finalizó.

“Hay que escuchar, hay que participar y estar dispuestos a que a veces la razón la tiene el otro. Hay que ser respetuoso de eso”.

Omar Gutiérrez, gobernador

de Neuquén.

“Tiene cosas muchísimo más importantes para preocuparse hasta que deje de ser gobernador el 10 de diciembre de 2019”,

Horacio Quiroga, intendente de la capital neuquina.

“Los vetos son para impedir que el municipio termine quebrado”

El intendente Horacio Quiroga dijo que el gobernador Omar Gutiérrez “fundió a la provincia y ahora quiere fundirnos a todos. Quiere fundir al municipio y a la cooperativa CALF”.

“Al gobernador lo veo desorientado, nervioso y confundido. Ya destruyó la educación de nuestros chicos, tiene en terapia intensiva al sistema de salud de todos los neuquinos, cada vez pierde más apoyo interno dentro de su partido y resulta que ahora se preocupa por un veto del intendente. Me extraña que él me pida que no haga uso de una facultad que me otorga la Carta Orgánica y que él mismo tiene por la Constitución Provincial”, dijo a través de un comunicado.

Quiroga remarcó que “los vetos son para impedir que el municipio termine quebrado como la provincia y que no pueda sostener el plan de inversiones que la ciudad necesita”.

“Tiene cosas muchísimo más importantes para preocuparse hasta que deje de ser gobernador el 10 de diciembre de 2019. Si yo estuviera en su lugar la verdad es que no podría ni conciliar el sueño”, lanzó el intendente y agregó que “el accionar del MPN va siempre en el mismo sentido: buscan aumentar los gastos corrientes del municipio y afectar el histórico plan de obra pública que desarrollamos”.