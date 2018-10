Polémica por la multa a los bancos que no tengan plata en sus cajeros

“Cambiemos y el MPN salvan a los bancos de las multas”. Esa fue la acusación que realizó el concejal del Frente Neuquino, Francisco “Pancho” Baggio luego de que no se aprobaran sus propuestas de multar a las entidades que no tengan dinero en sus cajeros y que no pagan la tasa por el uso del espacio público.

El concejal resaltó que los bancos están obligados a garantizar el servicio que prestan y que “la falta de dinero en cajeros automáticos se encuentra en infracción a los artículos 1.378 ss y ccs. del Código Civil Argentino y a la Ley de Defensa al Consumidor 24.240”.

Baggio resaltó los inconvenientes y malestares que produce a los vecinos la búsqueda de un cajero automático que expenda dinero, además de tener que pagar una comisión en las oportunidades que se deben usar los de otros bancos.

Además, afirmó que es injusto que las entidades bancarias estén exentas del pago de la tasa por el uso del espacio público cuando otros rubros sí deben abonarla. “Los bancos se ven beneficiados con lugares estratégicos sin pagar un centavo y encima no garantizan el servicio que ofrecen”, concluyó Baggio.