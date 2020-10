Neuquinidad al palo

Parafraseando la letra de La Bersuit, pienso que era lo único que le quedaba a esta gestión del MPN como su idea insigne. Y digo que le quedaba porque debido al endeudamiento de la provincia tanto en dólares como en pesos se firmó -al igual que Chubut y Tierra del Fuego- que antes de cobrar las regalías éstas vayan a una especie de fondo fiduciario, donde primero Nación cobra las acreencias de refinanciación que tiene la provincia y luego, si queda algo, lo deposita a la provincia. O sea que no puede eludir abonar ninguna cuota, y con la merma que sufrieron las regalías lo último que quedaba de decisiones financieras pasó a no definirse en Neuquén. Esto se ve también con las refinanciaciones de la deuda en dólares que no aceptan bajar las tasas de interés altísimas con que se financió el gobierno, sino que además le están pidiendo que sea con el mismo sistema, es decir, que Nación descuente de donde pueda, primero regalías y luego coparticipación.

Así como la saturación del sistema de salud es por una mala gestión, despreciando la salud pública, con trabajadores en todos los niveles que tuvieron que trabajar en más de un puesto al no valorizar la dedicación exclusiva ni la actualización, el no respetar los ascensos, la tercerización de sectores del sistema de salud que no permiten armar equipos sanitarios; en este tema de la deuda no son los malos de Nación o los acreedores, sino es consecuencia de haber compartido la política del gobierno nacional anterior endeudándose a niveles nunca conocidos, “total nuestros ingresos son en dólares también” (Gutiérrez dixit).

En estos grandes errores está el problema que tenemos de aumento de desocupación por arriba de valor nacional, y las únicas obras que se hacen (salvo en la Municipalidad de Neuquén) son con fondos nacionales. Nos pagan los sueldos en fechas diferentes que llegan por fuera de los límites legales (justificándolo en la pandemia) y sin embargo pagan la tercera cuota de aguinaldo a todos juntos (47.000 estatales) con cualquier terminación de DNI, activos y jubilados. ¿Acaso para eso se abrió la cuarentena? Señor gobernador, su única apuesta es a Vaca Muerta.

El cambio de matriz productiva es un discurso vacío, y viendo que en los últimos 10 años no se ha agregado una hectárea para cambiar algo, ¿no cree necesario hacer una convocatoria seria (no solo poner un e-mail) para buscar una solución a esta dependencia que existe hoy en la provincia?

Raul Dobrusin

DNI 10.112.372



Neuquén