Nico Mendoza presentó «Es tiempo de Isidro», el libro del sagaz perrito urbano

"Es Tiempo de Isidro", presentado ayer en Neuquén, es una producción editorial realizada íntegramente en esta ciudad durante el año 2020. El libro representa la primera edición oficial del artista Nicolás Mendoza sobre historietas, al margen de la preponderancia del dibujo y las ilustraciones, el mensaje cobra una impronta fundamental es su contenido, marcando un camino que combina la fortaleza de los buenos valores, con la perseverancia, la ironía y por supuesto, la conciencia social, que trae consigo la noción sobre el cuidado del medio ambiente. En un diálogo con RÍO NEGRO, el dibujante e historietista reveló los orígenes de Isidro y el modo en que fue encontrando su propia voz.

P: Presentemos a Isidro...

R: Es un perro urbano con un color particular. Un perro de ciudad, que observa y se observa a sí mismo; y observa la ciudad, en el libro hay mucho de eso, los comportamientos con lo que genera un mensaje que es algo bastante importante en su personalidad. Lo del color particular viene por ese lado haciendo un doble juego entre el color turquesa o aguamarina y un color metafórico porque se basa en mensajes positivos, pero a la vez siendo consciente de lo que sucede en el mundo que observa. En definitiva, nos invita a una interpelación.

P: ¿Cuánto tiene isidro de su autor o cuánto el autor de Isidro?

R: Es un ida y vuelta que, con el tiempo ha ido cambiando. Es de algún modo un contrapeso. Al principio, tenía mucho de mí, apuntaba a un humor político, ácido. Esto fue antes de sus primeras publicaciones, cuando estaba en proceso. Después, empecé a suavizar el mensaje, a buscar por otro lado. Al final, el personaje construyó su propia personalidad. Igualmente, yo intento verme reflejado (risas) o tomar ciertas cosas.

P: ¿Cómo surgió la idea de crear a Isidro?

R: Isidro aparece por decantación y por una necesidad mía de expresar ciertas cuestiones, pensamientos y situaciones a través del dibujo. En un principio me dediqué mucho más a la música. Incluso llegué a tener un proyecto bastante profesional y el dibujo quedaba en segundo plano con poca creatividad de parte mía. En 2011, tuve una lesión en el codo que me impidió tocar la guitarra por un largo tiempo y me puso a dibujar de nuevo a partir de la necesidad de reemplazar a la composición, que era por donde me expresaba. Y así apareció Isidro, después de mucho intentarlo.

P: ¿Y por qué Isidro?

R: Un día, domingo a la tarde, jugando con formas geométricas, me salió un personaje que me pareció simpático y me terminó de convencer después de buscar mucho tiempo. El nombre surgió espontáneamente el día que lo creé. El primer nombre que me venga a la cabeza va a ser y no sé por qué me vino Isidro. Tiempo después me di cuento que había vivido toda mi vida en la calle San Isidro.

P: ¿Por qué es tiempo de Isidro?

R: Primero, porque en el libro hay otros personajes. Están los grises, que son unos pájaros mala onda que transforman situaciones adversas de manera irónica y el Tiempo, que son los relojes de la tapa del libro. Me pareció interesante jugar con los nombres de dos de los personajes del libro y a la vez “ya está”, es tiempo de que salga de una vez por todas con un libro propio.

P: ¿Habrá más Isidro?

R: Definitivamente! El libro es un punto de partida en el cual Isidro queda plasmado como una historieta con una proyección que intento que sea a nivel nacional.

Ficha técnica

Libro: Es Tiempo de Isidro.

● Autor: Nico Mendoza, Neuquén.

● Contenido: historietas e ilustraciones.

● Formato y extensión: 23 x 21cm, 100 páginas.

● Tirada: primera edición de 100 ejemplares.

● Prólogo: Oscar Sarhan.

● Diseño y diagrama interior: Carlota Ciruzzi, Neuquén.

● Producción editorial: Iván Moyano, ARS Editorial, Neuquén.

● Producción audiovisual: Javier Cea, Neuquén.

● El libro cuenta con el apoyo de la Fundación Oscar Sarhan por la Cultura.