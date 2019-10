Nieves De Cesco: El mundo árabe y yo

P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Nieves De Cesco?

R: Una mujer en búsqueda de la posibilidad de crear arte a partir del cuerpo femenino y generar poesía a partir de la expresión de las mujeres.

P: ¿Cuándo fue que dijiste “es por acá”?

R: Cuando me di cuenta de que en el entorno en que estaba era diferente, era un bicho raro, pero ser ese bicho me hacía sentir bien. Cuando una compañera de la carrera de Ingeniería Civil me preguntó cómo me podía dar miedo un examen un oral y no subirme a un escenario frente a cientos de personas, le hice caso y me dediqué a esto.

P: ¿Cómo recordás tus primeras presentaciones?

R: Mi primer espectáculo como productora y directora fue en 2007. Se llamó “El viaje”, en el Centro Municipal de Danza. Contaba con imágenes obtenidas en mi primer viaje a Egipto, un recorrido en danzas y mujeres de ese país. “Las bailarinas del templo”, en 2010. Lo creamos a partir de la poesía escrita por hombres, acerca de sus miradsa sobre la mujer; una mirada fascinada sobre la mujer y ese cuerpo femenino. Lo que hicimos fue danzar textos poéticos, combinados con coreografías de danzas folclóricas de mujeres de los países árabes. Hicimos la danza del vientre escénica. Buscábamos recuperar esa mirada poética que tiene el hombre sobre la mujer.

P: ¿Recordás alguna anécdota de todos estos años en los escenarios?

R: Sí, me acuerdo de uno de los espectáculos más desafiantes que hicimos: “Tres culturas un encuentro”, dirigido por Silvia Seisdedos, en el Cine Teatro Español, en 2017. Teníamos muy poco tiempo de cambio entre las coreografías. De pronto, en esa vorágine de pocos minutos para pasar de una escena a otra, una de las chicas se da vuelta y dice “ya estoy”. Cuándo la miramos, estaba vestida con la ropa de otra danza. Nos “frizamos” un segundo (risas), y todas nos solidarizamos y la cambiamos en un tiempo irreal. Llegó a su danza después de que le bajamos los calzones, le cambiamos la falda, todo para que llegue bien a salir a escena. La gente que estaba en las butacas ni se enteró (risas).

P: ¿Y de tus viajes?

R: El 25 de enero de 2011 estuve en El Cairo, cuando estalló la revolución. Se llenó de aviones de guerra, pasaban por arriba del hotel. Temblaba todo el piso, los motores hacían vibrar toda la estructura, en plena primavera árabe. Fue un levantamiento de los países árabes para derrocar a los dictadores . Estalló en Túnez y me encontró en Egipto. Esos nueve días que estuvimos ahí son inolvidables.

P: ¿Qué te pasa con el mundo árabe?

R: Mis raíces son relativas. Soy nieta de españoles e italiano, no árabes. Sin embargo, cuando aterrizó mi primer vuelo a Egipto, sentí una voz que me dijo “por fin estas en casa”.

P: ¿Y qué te pasó con la ciencia?

R: Recuerdo a un compañero de Ingeniería que decía “la ciencia va a salvar al mundo”. Y yo pensaba que estaba equivocado, que era el arte el que lo salvaría. No niego la ciencia, estudié física nuclear y cuanto más física estudiaba más creía en la divinidad. Nunca entendí por qué la gente que estudiaba conmigo no se dejaba fascinar por eso que es tan grande y superior a nosotros.