No dejes de probar estas masas vienesas de manzana

Ingredientes

Para la masa:

- 400 g harina

- 250 g manteca

- ½ cucharadita de polvo de hornear

- 5 cucharadas de azúcar

- 2 yemas

- 4 cucharadas crema de leche

Para el relleno:

- 1 kg y 1/2 de manzanas verdes, peladas y en tajadas finas

- 30 g manteca

- 5 cucharadas azúcar

- ralladura de 1 limón

- pizca de canela

- opcional con el relleno: pasas de uva al ron ó nueces picadas

Para el glaseado:

- jugo y ralladura de ½ limón

- 150 a 200 g de azúcar impalpable

Preparación

1- Unir los ingredientes de la masa sin trabajar y dejar descansar varias horas en heladera.

2- Cocinar las manzanas con la manteca, el azúcar, la ralladura de limón y la canela por unos 15 minutos. No sobre cocinarlas, retirar y reservar. Poner en colador si hiciera falta para drenar los jugos que suelte.

3- Para el armado, estirar la mitad de la masa, cubrir un molde rectangular de aproximadamente 23 x 33 cm y dar una cocción a blanco por 10 minutos en horno a 170° C.

4- Retirar del horno, dejar entibiar un poco y volcar encima las manzanas sin el jugo que soltaron, (optativo pasas de uvas ó nueces picadas). Cubrir con el resto de la masa estirada, uniendo los bordes.

5- Llevar a horno por 30 minutos más a 170° C.

6- Retirar y aún estando caliente, bañar con un glaseado de limón.