«No es usual ver a las orcas en acción»: sorpresa en Las Grutas

Cuando la jornada de trabajo es en el mar y el centro de operaciones es una plataforma submarina, siempre hay lugar para las sorpresas. Como la que se llevó Nicolás Cetra, un biólogo marino de 27 años que trabaja de buzo deportivo en Las Grutas, en una firma que organiza excursiones subacuáticas.

El domingo pasado Nico viajaba a bordo de un bote semirrígido junto a un grupo de profesionales del buceo y, antes de llegar al punto en el que realizarían la inmersión, los sorprendió un grupo de orcas.

“Las orcas son delfines. Y aunque son grandes cazadoras y se alimentan de lobos marinos, no son un riesgo para los humanos porque no hay registros de ataques cuando están su hábitat. Este dato lo conocían los otros buzos de la excursión que guiaba, así que al verlas no hubo más que gestos de sorpresa y admiración, porque no es usual poder avistarlas” contó Nico.

Como el buzo además es fanático de la fotografía y de las filmaciones de la vida en el mar, rápidamente sacó sus equipos y capto unas imágenes que, luego, se volvieron virales.

“Siempre llevo mi máquina y el dron, por eso pude reaccionar enseguida. Primero, vimos una orca a 20 metros de la embarcación. Manteniendo la distancia comenzamos a seguirla y aparecieron más.

Los paseos embarcados para avistar fauna están disponibles en la costa rionegrina.

Después, en el video descubrimos que eran 4, y se aprecia clarito que nadaban de manera sincronizada, que es una de sus características, que les sirve de táctica a la hora de cazar” amplió el joven. En la filmación pudo detectar que eran un macho y tres hembras. “Eso es bien visible porque la aleta dorsal es más alta en los machos de la especie” contó Nico.

La buena noticia es que, aunque se muestran de manera esporádica, las orcas que se avistaron forman parte de una manada que, como ocurre con otro tipo de fauna, viven de manera permanente en el Golfo San Matías.

“Por lo que recuerdo, la última vez que se habían dejado ver fue en noviembre del año pasado. Por los animales de los que se alimentan generalmente navegan hacia áreas más alejadas de nuestras costas, como Punta Bermeja, en Viedma, cerca de las playas del Cóndor. Allí, debido a la existencia de una gran cantidad de lobos marinos, pueden alimentarse sin problemas. Y también suelen encontrarse en Punta Norte, cerca del límite con Chubut”, relató Claudio Barbieri, otro buzo que trabaja con Nico en Cota Cero.

“Presumo que las imágenes tuvieron tanta repercusión porque no es usual ver a las orcas en acción. Son delfines, pero su fama de grandes predadoras se debe a que cazan de una forma sincronizada junto a los individuos de su manada. Se agrupan, se dividen, generan olas para capturar a sus presas. Hasta las golpean con la cola, para aturdirlas y lograr ahogarlas” detalló Nico.

Afortunadamente, aunque no se muestren tanto, la manada podría verse a través de los paseos embarcados que se organizan para avistar fauna. “Son activas como cualquier delfín, y sus saltos y piruetas son asombrosos”, concluyó Nicolás.

Para tener en cuenta si vas a avistar fauna

- Las orcas, pese a que no se muestran tanto, son parte de la fauna marina que, de manera permanente, puede avistarse en el Golfo San Matías. Está compuesta por lobos marinos de uno y de dos pelos, delfines turcios o “nariz de botella”, al igual que los delfines oscuros, pingüinos y avifauna.

- Para avistar a las especies que existen en el Golfo San Matías se organizan paseos de avistaje embarcado. Una firma ubicada a la altura de la tercera bajada de Las Grutas los ofrece a $2000 más IVA para los adultos y por $900 más IVA para los menores (a partir de 11 años).

- Estos paseos, aunque se realizan todo el año, suelen ser muy populares durante los últimos días del mes de julio y hasta comienzos de octubre. Es que en esa franja ingresan al Golfo las ballenas francas, y es posible disfrutar de los magníficos cetáceos, que llegan a la zona para aparearse.

- Debido a esto, en temporada de ballenas esas excursiones actualizan sus montos, y se vuelven un poco más costosas.