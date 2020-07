No miremos para otro lado

Puerto del Este

Desde mis 20 años -era gendarme- observo la injerencia yankee en nuestros países. Presencié el ametrallamiento y el bombardeo de la Rosada por militares, acordémonos del fusilamiento del General Valle y su grupo ordenado por Aramburu y Rojas…

No fue nuestro pueblo el que derrocó al General Perón, sino sus camaradas a órdenes de la Secretaría de Estado y Embajada de los EE.UU. que no soportaban un gobierno con justicia social, el IAPI y todo el capital humano que teníamos y que el gobierno norteamericano no lograra que Perón mandara a nuestros soldados a luchar por el imperio en la Guerra de Corea, y que le diera 48 horas de plazo al embajador Braden para abandonar el país, por haberse comprobado que intervienen en asuntos internos del país.



Los que pretendemos estar medianamente enterados de lo que pasa en el mundo sabemos lo que pasó en Libia, Irak, Afganistán y Siria.

Trump provoca ahora a Venezuela con acciones militares, mientras da por TV una entrevista a la mujer del títere Guaidó.

Pero resulta que Maduro tiene en Rusia a un amigo que no mira para otro lado: Rusia y a su presidente Putin, que está enviando a Venezuela misiles, y las fuerzas venezolanas están decididas a pelear hasta la muerte por su país.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429