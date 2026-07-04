Serena Williams se bajó de Wimbledon y no enfrentará a la argentina Sierra

La edición 2026 de Wimbledon tuvo una presencia estelar y sorprendente. La inexorable Serena Williams volvió del retiro tras 4 años de inactividad y volvió a jugar un partido oficial a los 44 años de edad.

La estadounidense recibió una Wild Card por parte de la organización y fue recibida por un Court Central que la ovacionó de principio a fin. Lamentablemente, la leyenda del tenis femenino cayó en el debut frente a la australiana Joint por 6-3, 6-7 y 6-3 y terminó su travesía en singles.

Las hermanas Williams entrenaron juntas pero no podrán volver al césped del Court Central.

Sin embargo, ya estaba asegurada su presencia en el cuadro de dobles, donde participaría junto a su hermana Venus Williams. El partido estaba previsto para el pasado jueves, pero Serena terminó con molestias en su rodilla tras el encuentro de singles.

Por eso, el torneo decidió postergar dos días el esperado reencuentro de las hermanas Williams, aunque ya había comenzado la segunda ronda. Pero lamentablemente no ocurrió. Hace unas horas, la tenista confirmó en sus redes sociales el retiro luego de no poder recuperarse de la lesión.

«Estoy destrozada por tener que retirarme en dobles. Regresar para competir de nuevo ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus. Una vez más significaba todo para mí. Hice todo lo que pude, pero lamentablemente mi rodilla simplemente no está lista para competir«, sentenció.

Tras esta baja, la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio no podrán enfrentarse a la dupla norteamericana y se medirán en el debut de dobles ante la británica Sharan y la tailandesa Tararudee.