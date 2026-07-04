Pelucas y piluso: así identificaron a la mujer acusada de matar al empresario amigo de Martín Menem

La Justicia procesó con prisión preventiva a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, acusada de asesinar al empresario Diego Antonio Osorio Peñaloza, gerente general de la firma de suplementos deportivos Gentech, durante un robo bajo la modalidad conocida como «viuda negra».

Las claves que llevaron a la detención de la acusada de matar al amigo de Menem

La mujer, que ya era investigada por al menos otros dos hechos similares, enfrenta una imputación por homicidio criminis causa, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la resolución de la jueza Paula González, Olmedo habría suministrado a la víctima algún tipo de sustancia, medicamento o somnífero en una dosis incompatible con su estado de salud para reducirla y apoderarse del dinero y otros objetos de valor que guardaba en su departamento de Caballito.

Clarín reconstruyó las últimas horas de Osorio Peñaloza. Tras compartir una salida nocturna con un amigo y visitar el departamento de Martín Menem, el empresario regresó a su vivienda durante la mañana del 6 de junio.

Minutos después ingresó acompañado por una mujer, registrada por las cámaras de seguridad. Una hora más tarde, la sospechosa abandonó el edificio con una bolsa de gran tamaño y utilizó la llave magnética del ingreso antes de abordar un Renault Logan.

Las imágenes, testimonios y tareas de inteligencia permitieron identificar a Olmedo. Los investigadores detectaron que utilizaba pelucas o un sombrero tipo «piluso» para dificultar su reconocimiento y que presentaba un tatuaje debajo de la clavícula, rasgo que resultó determinante para vincularla con otras causas por robos bajo la misma modalidad.

La mujer fue localizada y detenida en José C. Paz, donde intentó desprenderse de un teléfono celular. Durante el procedimiento también le secuestraron otros dispositivos y un sombrero similar al observado en las filmaciones.

Para la magistrada, las pruebas reunidas indican que Olmedo fue la última persona que permaneció junto al empresario antes de su muerte y que el suministro de la sustancia formó parte del plan para concretar el robo, por lo que consideró que el desenlace fatal era una consecuencia previsible de su accionar.

Con información de Clarín