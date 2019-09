No, no es el candidato a diputado por Juntos por La Rioja quien afirma “los pobres me importan un choto”

Esta semana circuló en forma viral el audio de un hombre que trata en forma despectiva a “los pobres” por haber votado al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. En WhatsApp, redes sociales y en varios medios de comunicación se atribuye este contenido a Pablo Yapur, candidato a diputado provincial por Juntos por La Rioja en esa provincia. Sin embargo, a través de un estudio comparativo de voces realizado por ingenieros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) a pedido de Reverso, se pudo comprobar que la voz del audio no coincide con la del candidato a diputado riojano y que, por ende, no es él el que habla en el contenido que se volvió viral.

Con 240 mil reproducciones, más de 11 mil compartidos y más de mil reacciones, este medio identificó al menos dos publicaciones (ver acá y acá) con la pieza desinformante en Facebook. En Twitter, algunos tuits -como el de Radio 10- alcanzaron más de 200 mil reproducciones (ver acá), y también el audio llegó reiteradas veces al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para ser verificado.

La mayoría de los usuarios y medios que publicaron el audio remitieron a un video de YouTube publicado por la cuenta Infobaires24ok. Este sitio de La Matanza -propiedad de Ignacio Campos, según informa el mismo portal- publicó una noticia titulada “EXPLOSIVO AUDIO: CANDIDATO A DIPUTADO DE CAMBIEMOS DICE QUE LOS POBRES SE DEBEN MORIR” (sic) e incluye el audiovisual dentro de la nota. Reverso se comunicó con Campos, pero no obtuvo respuesta.

Página 12 y La Política Online publicaron los dichos con cita directa como si fueran de Yapur. El primero, sin embargo, aclaró en la nota que el diputado lo había desmentido y no publicó el contenido en su edición impresa. Otros medios, como Infobae, Clarín y La Nación, también difundieron los dichos de Yapur pero no se los adjudicaron.

En diálogo con el programa de Eduardo Feinmann, en radio La Red, el propio candidato por el departamento de San Blas de los Sauces, La Rioja, se refirió al mensaje y negó ser él el del audio. “No es mi voz, esto en mi departamento todos lo saben. Es parte de la campaña sucia que no es una novedad en esta provincia. Es parte de las reglas del juego que algunos tiene como forma de hacer política”, dijo.

¿Qué dice el audio viral?

“A partir de hoy, muchachos, queridos amigos míos, les comunico que los pobres me importan un choto. A partir de ahora a ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto le regalo nada, a ningún puto lo ayudo, a ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de 10 pesos. Que se caguen, porque esos hijos de mil millón de puta son los que han votado a este k de mierda” (sic), dice el hombre que habla en el audio viral que dura 1:33 minutos.

Luego, la persona se enoja por la posibilidad de que el Frente de Todos gane en las elecciones generales del 27 de octubre: “Dentro de dos meses, si llegan a ganar, nos sacan del mapa, nos dan la espalda y nos tiran a la mierda. Así que yo a partir de ahora que ningún pobre me venga a pedir, que me chupe un huevo, que se cague de frío, que se cague de hambre, que duerma en la plaza. Me importa un choto”.

Y, finalmente, dice: “Porque todos estos negros sucios, drogadictos, vagos son los que han ido a votar. Que se vayan a la reputa madre que lo parió, manga de basuras. Que son más la basura que los que laburamos (…) Ahora, ayuda cero a ningún puto que lo necesite. ¿Les falta remedios? Andá a pedirle a los FF. Que se re mil caguen”.

¿Por qué no es Yapur el hombre del audio?

Reverso consultó al equipo del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS) del Conicet, a cargo del investigador Jorge Gurlekian, quienes con el sistema Forensia de BlackVox, una “empresa incubada en el laboratorio, que brinda herramientas tecnológicas para aplicaciones de audición y habla”, realizaron a pedido de este medio una investigación exhaustiva del audio para verificar si es Pablo Yapur quien habla en la pieza que se viralizó.

El estudio, a cargo del doctor en Ingeniería Pedro Univaso, comparó la grabación viral de redes sociales con la entrevista que el candidato le concedió a Feinmann para saber si la voz en esas piezas era la misma. Al respecto, el documento explica que, en una escala entre -5.0 y +5.0, la comparación de voces entre la grabación “dubitada” (el audio viral) y las “indubitadas” (fragmentos de la entrevista de Yapur a Feinmann) dio como resultado un valor promedio de -4.61, “donde los valores positivos corresponden a un grado de certeza en la correspondencia entre la voces y los valores negativos a una falta de certeza”.

En este sentido, el informe de Univaso señala que “existe una evidencia muy fuerte que ambos audios no han sido emitidos por el mismo hablante [en referencia a Pablo Yapur]”, y además agrega: “Por otra parte se realizó un test de hipótesis que corrobora que existe una probabilidad del 98,51% de que las grabaciones sean falsas”.

Este medio consultó a Yapur por el audio viral. El candidato a diputado provincial señaló que ya había dado su versión en la entrevista en radio La Red. Allí, además de negar que el audio haya sido grabado por él, Yapur sostuvo: “Me hace gracia de tantas veces que lo tengo que escuchar, mi tranquilidad es que en mi pueblo me conocen. Lo desmiento totalmente, y los que me conocen saben. El resto puede imaginar lo que quiera, estoy en contra de estas expresiones, es ofensivo”.

Respecto de la victoria de Alberto Fernández en las elecciones primarias, Yapur contestó en La Red: “Yo no estoy enojado con los pobres. Yo creo que la gente vota como la gente quiere, es libre, la gente expresa su opinión, su desagrado, su gusto, lo que fuera”.

No es la primera vez durante esta campaña que circula un audio que se atribuye falsamente a un político o a una persona pública. Ocurrió lo mismo con el diputado nacional por Red Argentina, Felipe Solá; con el diputado nacional por Cambiemos y candidato a intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y con el periodista de investigación del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, en cuyos casos Reverso también demostró que las grabaciones que circulaban como si fueran de ellos no lo eran.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

