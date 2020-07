No permitamos el fracking

Es noticia en los medios internacionales que la explotación del petróleo por fractura (fracking) no es redituable. Lo dicen los rusos, los ingleses, los chinos, etc.; que tampoco es bueno para la salud humana y destruye acuíferos perjudicando la vida animal. Lo he dicho por este medio varias veces pero no veo que Neuquén o Río Negro al menos se pongan de acuerdo y dejen de subsidiar a los petroleros extranjeros para que sigan explotando por fracking… Ahora por la pandemia piden ayuda económica.

¿Qué ocurrirá, digo, cuando deban responder por las demandas -en EE. UU. son fabulosas- por los daños que causa el fracking en las personas y en el medio ambiente? Ningún legislador ha presentado, que yo sepa, proyecto alguno para evitar el fracking que autorizaron cuando Río Negro logró que sus diputados aprobaran la renovación de contratos, etc. (explotar el petróleo a como dé lugar, que se entiende por medio fracking). Neuquén en Vaca Muerta permite ese tipo de explotación generalmente por ese medio. Al parecer ignoran la historia del mismo, pero me atrevo a decir que se debe a posibles “prebendas” que han entregado posiblemente las transnacionales a la firma o renovación de contratos.

Los representantes gremiales petroleros debieran en Neuquén, Río Negro y La Pampa comenzar a perforar con el sistema tradicional -que es económico y produce ganancias sustanciales-. En Río Negro: restablecer junto con La Pampa pequeñas plantas de refinado, como supo tener Catriel y que, entre otras muchas maniobras, Saiz permitió que se desguazara vendiéndola por unos cobres, dejando sin trabajo a sus empleados. Hagamos cosas prácticas y no faraónicas. Si las transnacionales se quieren ir, que lo hagan.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto de San Antonio Este