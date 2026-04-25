Manipuló el sistema de Aerolíneas Argentinas y acumuló millones de millas: piden que vaya a juicio

La Fiscalía Federal pidió que Juan Ignacio Veltri, el programador acusado de robar millas de Aerolíneas Argentinas, vaya a juicio oral. La causa investiga una presunta defraudación informática que habría generado un perjuicio económico cercano a los US$493.800.

El pedido lo realizó el fiscal Guillermo Marijuán, quien consideró acreditada la maniobra. Según publicó Infobae, el acusado manipuló el sistema digital de la empresa para obtener millas a valores inferiores.

Cómo habría funcionado la maniobra que generó millones de millas a bajo costo

La imputación sostiene que Veltri interceptaba los datos antes de que llegaran al servidor oficial. Luego, modificaba la cantidad de millas y el monto a pagar por cada operación.

La investigación detectó que el sistema aceptaba esos datos adulterados por una vulnerabilidad de la plataforma. Así, acreditaba precios muy por debajo del valor real.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2025 se registraron al menos 165 operaciones sospechosas. El total acumulado alcanzó 16.595.000 millas por $205.680 pesos, una cifra muy inferior al valor de mercado.

Según la empresa, mil millas cuestan cerca de US$30. Ese cálculo permite dimensionar la magnitud de la distorsión generada en el sistema, ya que el total de millas le tendría que haber costado unos 500 mil dólares.

Viajes internacionales, emisión de pasajes y testimonios que complican al acusado

La fiscalía afirmó que el acusado emitió 419 pasajes para 201 reservas. Los vuelos fueron utilizados por él y otros 176 pasajeros. Los destinos incluían ciudades como Madrid, Roma, Miami y Cancún. Se trata de trayectos internacionales de alto valor comercial dentro del programa de millas.

Testimonios incorporados al expediente señalan que algunas personas pagaron por esos vuelos. Una mujer declaró que abonó 1.150 euros por seis pasajes entre Madrid y Buenos Aires. Otra persona indicó que pagó cerca de 700 euros en efectivo. Según su relato, la operación se realizó mediante intermediarios en España y Argentina.

La fiscalía sostiene que el acusado emitió pasajes y realizó viajes internacionales con las millas obtenidas.

Los registros oficiales muestran que Veltri no tenía actividad formal ante la AFIP. Además, presentaba deudas financieras y un nivel socioeconómico bajo.

Para la fiscalía, ese dato resulta incompatible con el volumen de operaciones. En el expediente se afirmó: “Resulta manifiestamente inverosímil que una persona sin ingresos formales registrados pueda sostener un nivel de actividad como el acreditado en autos”.

También se consignó que el acusado “obró con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, la mecánica utilizada y las consecuencias patrimoniales que generaba”.

El 10 de abril de 2026 la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento. Sin embargo, dispuso que el imputado continúe con prisión domiciliaria.

Allanamientos, dispositivos secuestrados y el avance de la causa

Durante un allanamiento en Ciudadela, la Policía Federal secuestró computadoras y dispositivos. El análisis forense de esos equipos continúa en curso. La investigación también revisa su actividad en redes sociales. Allí se presentaba como desarrollador y mostraba su equipamiento tecnológico.

En paralelo, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones confirman múltiples viajes internacionales. Esos movimientos coinciden con las millas obtenidas.

En este contexto, la fiscalía avanzó con el pedido de elevación a juicio oral. La causa continuará su curso en el ámbito judicial sin definiciones aún sobre la responsabilidad penal del acusado.