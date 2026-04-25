Así es la casa de Mariano Martínez: moderna, luminosa y con gimnasio privado con vista a la pileta

El actor Mariano Martínez abrió las puertas de su casa y dejó ver un espacio donde el diseño contemporáneo, la funcionalidad y la vida familiar conviven en equilibrio. Se trata de una vivienda de dos pisos, con ambientes amplios, mucha luz natural y una fuerte conexión con el exterior.

A través de sus redes sociales, el actor fue mostrando distintos rincones de su hogar, donde predominan los espacios abiertos, los tonos neutros y una estética moderna pensada para el día a día.

Diseño moderno y ambientes integrados

La propiedad se destaca por su arquitectura contemporánea, con grandes ventanales que permiten que la luz natural sea protagonista en todos los ambientes.

El interior sigue una línea minimalista, con pocos elementos pero bien elegidos. La cocina integrada, en tonos claros y con detalles en madera, funciona como uno de los espacios centrales de la casa, ideal para combinar la rutina diaria con momentos de encuentro.

El living, por su parte, continúa con esa misma estética: muebles de diseño moderno, colores suaves y una disposición que favorece la comodidad sin perder estilo.

Habitaciones amplias y espacios funcionales

En la planta alta, la casa mantiene la misma coherencia estética. Las habitaciones son amplias, luminosas y con vistas al jardín, muchas de ellas con salida a balcones.

Además, Mariano Martínez cuenta con un espacio dedicado al trabajo y ensayo, donde puede practicar sus escenas o desarrollar su faceta musical, integrando así su vida profesional dentro del hogar.

El gimnasio privado con vista a la pileta

Uno de los sectores más llamativos de la casa es, sin dudas, el gimnasio personal. Equipado con máquinas, pesas y piso especial, está pensado para acompañar las rutinas de entrenamiento del actor.

Pero lo que realmente lo distingue es su vista directa al jardín y la pileta, gracias a sus paredes vidriadas que generan una sensación de amplitud y conexión con el exterior.

En ese mismo espacio, también hay lugar para el disfrute: una cama elástica suma un costado lúdico para compartir momentos con sus hijos.

Un exterior pensado para disfrutar

El jardín funciona como una extensión natural de la casa. Con una pileta de gran tamaño, sector de solárium y vegetación que aporta frescura, el espacio está diseñado para aprovechar al máximo los días al aire libre.

El patio se completa con mobiliario exterior y detalles como una escalera caracol que conecta con los balcones de la planta alta, reforzando la integración entre interior y exterior.

Una casa que combina diseño y vida cotidiana

La casa de Mariano Martínez refleja una forma de habitar donde el diseño no es solo estético, sino también funcional. Ambientes luminosos, espacios integrados y sectores pensados para cada actividad hacen de esta vivienda un lugar cómodo, moderno y alineado con su estilo de vida.

Con información de revista Caras