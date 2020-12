Rosario

Me comunico con ustedes para comentarles que teníamos reservas hechas en una cabaña de San Martìn de los Andes por 12 días en el mes de enero. En la cabaña solo íbamos a estar el grupo familiar y no requeríamos ni uso de mucama ni desayuno (nos íbamos a arreglar con el mate y limpiaríamos nosotros).



A los fines de poder cumplimentar todos los requisitos exigidos, a pesar que tengo Seguro de Asistencia al Viajero y Obra Social con Convenios con la de Neuquén, pedí cotización para el Seguro Covid. Pero lamentablemente no cotizan a mayores de 70, lo que significa que dos podemos viajar (una hermana y yo), que somos menores de esa edad, pero se quedarìan en casa otra hermana y mi esposo. Me he llevado un gran disgusto, un gran dolor y una gran desilusión.



Yo no se cómo miden las decisiones, porque estuve mirando que por ejemplo Tucumán pide el hisopado para personas que ingresen sin reservas, pero si la tenés (a la reserva hotelera) no es necesario.

Entonces quiere decir que puedo estar infectada pero si entro con una reserva no pasa nada. Esto es injusto.



Nosotros viajaríamos y nos cuidaríamos como lo venimos haciendo en nuestras ciudades Santa Fe y Rosario. No haríamos lo que hicieron en Chapelco, que ya todos conocemos porque lo vimos en la television y en todos los diarios. Nos dedicaríamos a recorrer en nuestra movilidad Villa Pehuenia, La Angostura y otros tantos hermosos lugares de Neuquén, y bajaríamos a comprar cosas ricas que venden allí, con todos los protocolos.

Y pediríamos permiso para viajar solo en el día a Bariloche a comprar chocolates y tambien recorres Circuito Chico y tantos lugares hermosos.

Bueno, eso es lo quería comentarles, hay discriminación, y eso es lamentable.

Olga Szust