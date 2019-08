No, que la urna tenga una cinta rota no significa que haya habido fraude, como circula en redes

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmaron a Reverso que esto es habitual porque las autoridades de mesa deben abrir las urnas para retirar los objetos necesarios que vienen dentro para el proceso electoral o verificar que estén vacías. La faja que garantiza la seguridad de la urna no es la que se señala en redes sino otra, que no figura en el recorte de las imágenes virales y no presenta roturas como se ve en las imágenes completas. Un instructivo publicado por la CNE y el testimonio de autoridades de mesa confirman esta información.