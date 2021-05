No salir de casa sin sentido: la “súplica” desde los hospitales y clínicas del Alto Valle

Terapias al 100%. Internados en guardias y hasta en pasillos. Consultorios de casos respiratorios que tuvieron que quintuplicar su capacidad de respuesta. Y cuadros muy diferentes a los que trataban el año pasado, porque ahora los que llegan graves son adultos jóvenes, de entre 30 y 50 años. Con esos datos sobre la realidad que están viviendo a diario, los directores de los principales hospitales y centros privados del Alto Valle salieron hoy a “suplicar” a la población que no salga de sus hogares más que para realizar tareas indispensables.

Tres conferencias de prensa se realizaron en Roca, Cipolletti y Cinco Saltos, para describir el presente del sistema de salud ante la segunda ola de contagios de covid-19.

Los números y las palabras fueron contundentes sobre la necesidad de extremar las medidas preventivas, para evitar que se profundice la crisis y se llegue a un colapso generalizado de la red de atención sanitaria.

“Tenemos que abordar la pandemia entre todos. No es algo de un solo sector. El verano y la vacunación quizás generaron una falsa sensación de seguridad, que no existe. Y no se trata de un respirador más o menos. La limitante está en el recurso humano”, sostuvo la directora del López Lima de Roca, Ana Senesi.

A su lado se sentaron Santiago Bonfiglio y Agustín y Carlos Pochat, referentes de la Clínica Roca y del Sanatorio Juan XXIII, quienes coincidieron en el pedido para que se respeten las medidas preventivas y los protocolos de seguridad establecidos para cada actividad.

“El cuadro cambió. Se hace complejo el manejo de los espacios. Las cepas que estamos teniendo están evolucionando de manera más agresiva. Con gente de 30, 40 o 50 años en terapia”, detalló Agustín Pochat.

Bonfiglio acotó que además de la ocupación plena de las terapias, debe tenerse en cuenta que en las salas de internación general hay pacientes con cuadros moderados, que en cualquier momento pueden evolucionar y requerir de una asistencia respiratoria que, en este escenario, es muy difícil de conseguir.

“Estamos suplicando que la gente entienda, que salga sólo para lo estrictamente necesario”, insistió Senesi.

La directora del hospital de Roca anticipó en la conferencia la pronta apertura de la UTI del hospital de Allen, que permitiría sumar 7 camas de cuidados intensivos. Además mencionó que se está evaluando un pedido de asistencia a Nación, con una llegada de profesionales similar a la que se implementó en el 2020.

La conducta de la población

Unos minutos más tarde de la conferencia en Roca, en Cipolletti se escuchó un mensaje en el mismo tono.

“La realidad sanitaria es muy preocupante a esta hora. La disponibilidad de camas está al límite. Nos preocupa la conducta de la población”, reflexionó la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz.

La titular del centro público más importante del Alto Valle Oeste mantuvo un encuentro con referentes de clínicas privadas de la ciudad y detalló que “tenemos registros muy importantes de casos. Las camas de UTI estamos al borde de ocupación, al 99%”.

“Estamos pidiendo que la gente pare el movimiento, que evite salir y hacer cosas que no sean necesarias”, completó.

Además, dijo que el personal sanitario “está con mucho agotamiento, con trabajadores que están aislados y que no pueden prestar servicios”.

La Directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, mantuvo un encuentro con referentes de clínicas privadas de la ciudad.

El impacto en números 256 casos positivos hay en Roca: 234 leves, 10 moderados internados en clínica médica y 12 críticos. La ocupación de las terapias intensivas en el hospital y los centros privados es del 100%. 300 consultas diarias se atienden en el área de casos respiratorios del hospital. Están funcionando con 10 consultorios, cuando a principios de año eran sólo dos.

Trasladan áreas en Cinco Saltos

En la conferencia realizada en Cinco Saltos se anticiparon una serie de cambios dentro del hospital local, para mejorar la capacidad de respuesta.

“Estamos ultimando detalles para el traslado del sector de Pediatría y Ginecología, en el marco del avance de las obras. Todo lo que es consultorio respiratorio seguirá en el hospital”, dijo la directora, Susana Marezi.

“La idea es ir armando camas, para no tener a los pacientes en la guardia”, agregó en relación con las imágenes que se conocieron esta semana, con personas en recuperación sobre camillas o catres.

Más críticas a la Unter

La suspensión de la presencialidad dispuesta por el gremio docente Unter fue nuevamente blanco de duras críticas por parte de referentes del gobierno rionegrino.

El vicegobernador, Alejandro Palmieri, dijo durante la mañana que “es muy grave y delicado” lo que hizo el sindicato y destacó que “las estadísticas no marcan que los contagios estén en el ámbito escolar”.

En ese sentido, durante la conferencia realizada después en el hospital se detalló que, en Roca, sobre 4.100 docentes sólo el 0,7% se contagió por covid y ninguno de esos casos se originó dentro del ámbito de trabajo.

Por su parte, el legislador Lucas Pica recordó en Cinco Saltos que “fui secretario de Trabajo y el gremio reclamó siempre espacios paritarios para discutir y tomar decisiones conjuntas”.

“No entendemos la decisión inconsulta del gremio, sin siquiera notificar las medidas ni que haya sido la decisión de un congreso gremial”, afirmó.