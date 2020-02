No ser pobre cuesta $40.373 por mes

La crisis económica no da tregua, y pese a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno a fin de morigerar el efecto de la recesión, sigue golpeando a los sectores de menores ingresos.

La noticia más relevante al respecto esta semana, es que una familia de cuatro integrantes, necesitó $40.373,01 durante el mes de enero, para no caer en la pobreza. Ese es el valor de la Canasta Básica Total (CBT), publicado el último miércoles por el Indec en el informe sobre “Condiciones de Vida”. La composición de la CBT contempla tanto alimentos como otros bienes y servicios considerados esenciales, entre los que se incluye vivienda, transporte, educación y esparcimiento. En los últimos doce meses, el monto que una familia debe reunir al mes para no ser pobre, se incrementó un 52,7%.

El organismo oficial de estadísticas indicó que una persona adulta puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas con $137 al día.



Los datos indican además que una familia de cuatro integrantes necesitó $16.478,78 para no caer en la indigencia. Es el valor que tiene la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que contempla los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Durante los últimos doce meses, el costo de la CBA se incrementó un 55,8%, por encima de la evolución del nivel general de precios. El dato confirma una vez más que el precio de los alimentos crece a una velocidad mayor que la del precio del resto de los bienes y servicios, impactan de de lleno en la situación que padecen los sectores más vulnerables.

Al mismo tiempo, la información publicada por Indec no deja de estar atravesada por la polémica. Tomando el valor de la CBA para una familia tipo de cuatro personas y haciendo un sencillo cálculo, es posible afirmar que según el informe del organismo oficial de estadísticas, una persona adulta puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas con solo $137,31 al día.

Conocida la dinámica reciente en el precio de los alimentos la cifra luce irrisoria. No obstante, mientras más alto es el valor de la CBA, mayor resulta la medición de indigencia que más tarde publica el propio Indec, utilizando la CBA como parámetro.