Noche violenta en Vista Alegre: casillas quemadas y agresiones a la policía

Una noche con momentos de tensión se vivieron ayer en Vista Alegre en el sector Costa de Reyes. Hubo casillas quemadas y vecinos agredieron a la policía verbalmente y le arrojaron elementos para evitar que se acercaran. No hubo heridos.

"Hubo un tumulto con agresiones verbales y arrojaron elementos contundentes a efectivos para que se alejaran. No hubo detonaciones de armas de fuego. No hubo lesionados", informó el comisario inspector Carlos Roman, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén.

Señaló que se registraron entre tres y cuatro casillas consumidas por el fuego y que el hecho se encuentra en investigación.

Patricio Álvarez, del cuartel de bomberos de Centenario precisó que recibieron dos llamadas por incendios.

El primero en cercanías de calle 10, al cual no acudieron por el tumulto y la tensión en el sitio. "Decidimos no concurrir teniendo en cuenta que no estaban dadas las condiciones ni tampoco la garantía de seguridad para que pudiera trabajar nuestro personal", indicó Álvarez en declaraciones a LU5.

Luego, cerca de las 12:15 fueron alertados por otro incendio en un lugar cercano al del anterior aviso.

" La policía nos avisó que ya había podido reforzar el lugar en lo que es seguridad, así que llegamos y se trataba de un incendio de una vivienda de seis por cinco, ubicada a unos 50 metros de calle 10. Allí trabajamos para extinguir las llamas que prácticamente habían consumido todo", comentó.

Patricio Álvarez expusó que producto del fuego una casilla de una toma resultó quemada y que por el segundo incendio se registraron pérdidas totales en una vivienda de material. Estaban a 150 metros de distancia entre sí.