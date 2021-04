«Nomadland»: vidas rodantes al margen del sueño americano

"Nomadland", el filme protagonizado por la dos veces ganadora del Oscar Frances McDormand que retrata la forma de vida de las personas que viajan por Estados Unidos en busca de trabajos esporádicos a través de la mirada de una mujer que se lanza a la ruta y que muestra "lo fuerte y comunitaria que es la gente cuando se enfrenta a grandes desafíos", puede verse en los cines neuquinos.

Así la describió en diálogo con Télam la periodista estadounidense Jessica Bruder, autora de "País Nómada: Supervivientes del siglo XXI", el libro en que se basó la película dirigida por Chloé Zhao que llegará a las salas locales en plena cosecha de éxitos durante la actual temporada de premios cinematográficos y que la tiene con grandes expectativas para los Oscar del próximo 25 de abril.

"Creo que cuando somos curiosos sobre los demás y sus historias, eso en sí mismo es una fuerza para la conexión y la compasión, para todas las cosas que nos ayudan a ser más grandes que nosotros mismos", agregó Bruder sobre su trabajo, editado en 2017, y su adaptación a la pantalla grande.

Allí, la autora posó el ojo sobre uno de los fenómenos surgidos a raíz de la profunda crisis económica mundial de recesión que estalló en 2008, y que implicó que miles de adultos adoptaran una vida nómade en busca de oportunidades estacionales de trabajo.

En ese escenario reinan las grandes compañías como Amazon, que incluso patrocinan la existencia de campamentos para aquella mano de obra disponible que se traslada en casas rodantes para sobrevivir dentro de un sistema que los dejó a su suerte.

A partir de ese lugar, "Nomadland" recorre con ritmo tranquilo las costumbres y vivencias de esas comunidades a través de la mirada de Fern (McDormand), una mujer que atraviesa la pérdida de su esposo cuando el pueblo industrial de Nevada en el que viven sufre el colapso económico y pierde hasta su código postal.

Frente a esa situación, Fern decide juntar todas sus cosas y se lanza a las rutas del oeste estadounidense, donde conoce a otras y otros que viven de esa forma no convencional, entre los que se encuentran nómades reales y referentes como Linda May y Bob Wells, que se transforman en guías de esa nueva forma de supervivencia.

La cinta, que trata con una fotografía muy cuidada y mucha delicadeza ambos viajes -el que es sobre ruedas y el que la protagonista transita en su interior- a partir de una perspectiva llana y que por momentos se acerca a un registro casi documental, es el tercer largometraje de Zhao, que ya logró posicionarse como la gran favorita de los galardones de la crítica y la industria de este año.

En ese sentido, "Nomadland" reunió un total de 17 candidaturas en los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y los Bafta, llevándose las estatuillas a mejor película y mejor dirección en las tres entregas, mientras que McDormand ganó como mejor actriz en los mencionados premios británicos.

Además, el filme aguarda la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood, a la que llegará con nominaciones a mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor edición para Zhao; mejor actriz para McDormand y mejor fotografía para Joshua James Richards.

P: ¿Qué fue lo que te acercó a estas comunidades nómades?"

Jessica Bruder: Antes, cuando veía casas rodantes siempre pensaba que los dueños estaban de vacaciones, o que eran adultos mayores, ya jubilados y viviendo sus años dorados. Pero cuando me enteré de la existencia del campamento de Amazon, que es para personas que están viviendo todo el tiempo en autocaravanas, que no pueden darse el lujo de jubilarse y viajan alrededor del país por trabajo, aprendí que hay miles de puestos creados específicamente para ellas. Era un grupo de gente del que nunca había escuchado antes y me pareció fascinante.

P: ¿Cómo fue la experiencia de vivir como ellos durante tu investigación?

JB: Cuando lo hice iba y volvía intermitentemente, la primera vez me fui por dos meses antes de volver a Nueva York, donde vivo. Creo que eso me ayudó mucho, porque una vez que te metés en algo y se transforma en tu día a día durante un largo tiempo, ya no lo podés seguir viendo de la misma manera, así que esa dinámica fue muy importante. Me presentó muchos desafíos vivir en una camioneta, es muy difícil calefaccionarla de noche, cuando estás en el medio del desierto, pero al mismo tiempo es increíblemente empoderador tener ese exoesqueleto de metal enorme que te puede llevar a cualquier lado.

P: Además de las historias personales con las que te encontraste, ¿qué otros aspectos te impactaron de este fenómeno?

JB: Una de las cosas más importantes que muestra es cuán creativas son las personas y cómo se enfrentan a las adversidades, en términos de tener que replantear por completo sus vidas cuando lo necesitan. Eso no significa que sea deseable que las circunstancias sociales y económicas sean tales que necesiten hacerlo, pero es realmente increíble lo fuerte y comunitaria que es la gente cuando se enfrenta a estos grandes desafíos.

P: ¿Cuál es el mensaje que esperás que se lleve el público?

JB: Creo que cada uno puede darle un significado diferente, la película puede resonar de maneras muy distintas en cada espectador. Pero espero que la audiencia termine de verla sintiéndose curiosa, porque creo que cuando somos curiosos sobre los demás y sus historias, eso en sí mismo es una fuerza para la conexión y la compasión, para todas las cosas que nos ayudan a ser más grandes que nosotros mismos. Espero que la gente reciba ese mensaje, en tiempos de tranquilidad y especialmente en este contexto.

Agencia Télam