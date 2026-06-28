El último adiós a Ernestina Pais: despiden a la periodista en Palermo antes del traslado a Chacarita

El mundo del espectáculo y el periodismo argentino continúan conmocionados. Este domingo, familiares, amigos y una multitud de colegas se reúnen para el último adiós a Ernestina Pais, quien murió el pasado viernes a los 54 años en un trágico accidente automovilístico.

La despedida, marcada por un profundo dolor y muestras de afecto, comenzó a las 8:00 de la mañana en la sala Alessandria (Avenida Córdoba 5084, Palermo). Según confirmó el entorno íntimo de la comunicadora, las puertas permanecerán abiertas para recibir condolencias hasta las 11:30, momento en el que el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de la Chacarita para el entierro definitivo.

Un paso a nivel con la barrera baja y una tragedia en el acto

El fatal accidente ocurrió el viernes por la tarde, cuando la periodista conducía su Honda City rumbo al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde debía protagonizar la función de la obra “El divorcio del año”.

La reconstrucción del siniestro detalla la fatalidad del minuto a minuto:

La hora exacta: a las 19:25 , Pais intentó cruzar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de San Isidro.

a las , Pais intentó cruzar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de San Isidro. La imprudencia: la conductora avanzó a pesar de que la barrera del cruce ferroviario se encontraba baja.

la conductora avanzó a pesar de que la barrera del cruce ferroviario se encontraba baja. El impacto: la formación UTA-8 del Tren de la Costa embistió de lleno al vehículo del lado del conductor. La violencia del choque provocó la muerte instantánea de la periodista.

El misterioso mensaje en redes: «Se agregan destinos, gracias vida»

La muerte de la conductora dejó una estela de publicaciones en sus redes sociales que, tras el desenlace, cobraron un tinte estremecedor para sus más de 73 mil seguidores. Apenas unas horas antes del choque, Ernestina había subido entusiasmada el flyer de la obra teatral con una frase de agradecimiento: “Se agregan destinos, gracias vida”.

Sin embargo, el posteo de la noche previa fue el que encendió las alarmas y se volvió viral por su fuerte carga simbólica. Pais publicó una ilustración animada donde un personaje se despedía antes de dormir diciendo: “Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí”, mientras se besaba la mano. Un mensaje de profunda introspección que hoy sus fanáticos leen como una inesperada despedida.