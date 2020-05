"Nos estigmatizan" dijo el padre del joven de Jacobacci con coronavirus

“A mi hijo y a mí, nos estigmatizaron” señaló visiblemente dolido el padre del joven de 18 años que dio positivo de coronavirus en Jacobacci.

Minutos después de las 20 horas del sábado, luego que lo hiciera la Secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Iberó, el COEM de Jacobacci confirmó dos casos de COVID-19 en esta ciudad.

Los hisopados realizados a una mujer mayor del hogar de ancianos “San José” y a un joven de 18 años arrojaron resultados positivo. Una horas antes, mientras el jóven era trasladado a Cipolletti, el rumor había ganado las calles de Jacobacci. A través un mensaje de Whatsapp, que habría salido desde el hospital, se detallaban las identidades de las personas infectadas.

En la conferencia de prensa brindada por el COEM, el intendente Jacobacci Carlos Toro y la directora del hospital, Alejandra Lépori, afirmaron que el joven, junto a su padre, quien administra campos de la familia en cercanía de Jacobacci, había ingresado a la ciudad por un camino vecinal, evadiendo los controles.

El ganadero es médico veterinario y unos días antes, junto a su hijo, viajó a Chubut a buscar unos reproductores ya que, en esta época del año, realiza inseminación artificial en ovinos. Al otro día, la directora se retractó.

En la conferencia, Toro anunció que iniciaría acciones legales al hombre.

Ante la situación y el temor en la comunidad, las redes sociales literalmente explotaron. Numerosos vecinos, postearon mensajes muy agraviantes hacia el joven y su familia.

En horas del mediodía del domingo, el abuelo del joven, un hombre de 78 años, integrante de una familia tradicional de Jacobacci, falleció por una falla cardíaca.

La comunidad jacobaccina se conmocionó aún más. A los dos casos de COVID-19 se le sumó el fallecimiento de este conocido vecino.

Salud aisló a abuelos y trabajadores del hogar de ancianos, a integrantes de la familia del joven y también a otros vecinos. Entre ellos médicos y enfermeros que habían tenido contacto con los casos positivos. Entre el lunes y el martes, en el parte diario sobre la situación epidemiologica de la provincia, Iberó descartó 23 hisopados realizados a vecinos de Jacobacci.

Anoche, la funcionaria incluyó entre los "activos" a los dos casos de Jacobacci.

Ayer, el padre del joven manifestó su bronca preocupación por la situación vivida y responsabilizó al intendente Toro, sobre el drama que vive su familia a raíz de las estigmatización de su hijo y suya. Lo calificó de “irresponsable”.

“Es muy grave lo que se dijo en esa conferencia de prensa. Nadie me llamó para consultarme a donde habíamos ido y como ingresamos a Jacobacci. Toro dijo una mentira y nos amenazó penalmente sin pruebas. Nos escracharon por las redes sociales. Ni mi hijo, ni yo tenemos la culpa si se contagió. La situación se llevó puesta una vida. Mi viejo no murió porque tenía que morirse ese día, sino por la bronca y la amargura que sintió. No es fácil lo que nos está pasando” afirmó y agregó que tiene todos los comprobantes sobre el viaje y el ingreso a Jacobacci.

Más allá de lo que les toca vivir, agregó que “esta situación nos tiene que servir de experiencia. No se puede linchar a una persona mediáticamente o a través de las redes sociales por haberse contagiado. No lo hace a propósito.. Es una locura lo que pasó” sentenció.