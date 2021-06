¿Nos toman por estúpidos?

El martes 1 de junio, se cortó el servicio de Movistar: sin cable, teléfono ni internet.

Ante mi reclamo y la necesidad de utilizar internet, me ofrecen el bono de averías -10 Gb gratis- para poder conectarme.

Ante mis reclamos por no recibirlos, me dieron distintas respuestas, pero asegurando que estaban cargados. Que las antenas, si tengo la app de Mi Movistar, bla bla ba….

Hasta hace unos momentos, cuando me confirman que al estar reparado el servicio -anteayer por la mañana- ese bono no me corresponde.

Calculo que es por la razón de no hacer públicos los reclamos en el Face de la empresa y las respuestas mentirosas que dan, que piden que los mensajes se hagan por privado.

¿Es que toman a los usuarios por estúpidos?

Eduardo Frapiccini

DNI 5.491.099

Neuquén