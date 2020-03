Nuevo número telefónico en el hospital de Bariloche para atender consultas

El hospital Ramón Carrillo implementará un nuevo número de atención telefónica a partir de este lunes. El servicio se pondrá en marcha de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

A través del número 4409-440 se brindará atención ambulatoria y orientación médica con líneas rotativas.

El sistema además permite derivar a otros internos, como farmacia, laboratorio, hemoterapia e imágenes.

Días atrás, se difundieron cuatro líneas telefónicas para solicitar turnos o atención por whats app para desestimar que la gente concurra al hospital pero se hizo hincapié en que podría haber cambios. "El hospital trabaja para mejorar el sistema de atención en medio de la pandemia; por eso, el cambio de teléfono. Pasamos a un solo número para que sea más claro y fácil de recordar para la gente", explicaron desde la institución.

Enrique Santillán, jefe del Departamento Técnico del hospital, detalló que detrás de cada llamado hay "una mesa de trabajo conformada por médicos y administrativos".

"Se arma una agenda y un cronograma de turnos para necesidades reales de atención. Los médicos evaluarán si otorgar o no un turno, según la necesidad. No se harán controles, no se van a atender las necesidades mínimas. Sólo necesidades reales y concretas por enfermedad", relató Santillán.