Obligada, Collueque no va al Mundial de canotaje en China

Luego de decir presente en cuatro campeonatos mundiales, los últimos tres de manera consecutiva, Cecilia Collueque no estará esta vez en la cita ecuménica 2019 del canotaje de maratón que se disputará en China.

La triste decisión que ha tomado la experimentada palista roquense se debe a un tema económico y a “razones particulares”, según lo manifestó la actual campeona mundial K-1 master (35-39). Contra su voluntad, Collueque no podrá esta vez defender el título logrado en Vila del Prado, durante el Mundial de Portugal 2018.



Cecilia, quien además compitió en las citas de Italia 2012, Alemania 2016 y Sudáfrica 2017, no estará en Shaoxing, China, entre el 17 y 20 de octubre próximo. En una extensa misiva, la palista de 35 años explicó motivos en las redes sociales.

“Hoy me toca vivir una de las cosas mas triste de mi carrera deportiva, decido no ir al mundial de maratón por razones económicas y por temas personales. Lamentablemente me llegan críticas de personas que no conozco y que opinan sin saber de mi situación”.



Sobre éste último párrafo, Collueque denuncia que desde la Comisión de Maratón de la Federación Argentina, le están exigiendo un monto para que sus compañeros de selección nacional no tengan que pagar de más para cubrir su ausencia dentro de la delegación.

“He soportado un montón de cosas que a veces los dirigentes que desde su postura exigen, uno se queda callado y cumple. Me duele que gente que no tiene la más mínima idea de cómo entreno, cómo vivo el día a día, tenga que escuchar sus opiniones egoístas, y cuando hay resultados estén poniendo la cara”, amplió Cecilia sobre esta situación



Además advirtió que si no cumple con los requisitos exigidos por la Federación en caso que desista participar, podrían bloquearla para que no pueda competir en los próximos eventos nacionales.

Collueque había conseguido el boleto para estar en el Mundial de China, cuando ganó la final K1 Senior Damas en el selectivo nacional que se realizó en Gualeguaychú, durante el mes de febrero. Su sueño de defender el título logrado en Portugal, ha quedado trunco…