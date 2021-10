Octubre en Fundación OSDE: charlas breves para vivir mejor

Fundación OSDE acerca un nuevo ciclo de charlas cortas a cargo de reconocidos disertantes del ámbito de la salud, la sociedad, la cultura y el arte, la innovación y la sustentabilidad; para acompañar, como siempre, a la comunidad desde la reflexión y desde la acción.

Las mismas son transmitidas vía streaming en el canal de Fundación OSDE en la plataforma de YouTube, que ya cuenta con mas de 22.100 suscriptores.

Durante el mes de octubre las Filiales de OSDE Norpatagónica y Bariloche, presentarán estas actividades:



- 5 y 7 de octubre- Charlas de RCP On line

¿Sabías que solo con las manos podés salvar la vida de alguien y prevenir lesiones en sus órganos?

Las charlas sobre RCP serán el 5 y 7 de octubre.

En el marco del mes de la RCP, Fundación OSDE invita a participar de una charla online sobre reanimación cardiopulmonar (RCP). A través de la misma incorporarán las nociones básicas para actuar en situaciones de emergencia. Las charlas serán dictadas por instructores del Centro de Entrenamiento de RCP de OSDE, certificado por la American Heart Association (AHA).

La actividad será vía Google Meet, con cupos limitados e inscripción previa. Podrás seleccionar el horario del curso al cual deseas inscribirte (de mañana o tarde).

Formulario Inscripción para ambos turnos:

https://forms.gle/SYYh9pUznAxqigk77



- 04/10 - 18 horas - Claudio Zuchovicki

Finanzas sustentables

Claudio Zuchovicki: Licenciado en Administración de Empresas, periodista con presencia en La Nación. Secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Director académico de Finanzas de la UADE.

Las finanzas sustentables son aquellas que consideran aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en el momento de evaluar y tomar decisiones de inversión. A los criterios económicos y financieros tradicionalmente usados para evaluar alternativas de inversión, se suman los relacionados con el impacto medioambiental y social de los proyectos. En este espacio, vamos a conocer nuevos aspectos para tener en cuenta, con el fin de considerar no solo los beneficios del inversor, sino también los de la comunidad en la que se desenvuelve.





- 06/10 - 18 horas - Ady Beitler

¿Cómo colaborar en la lucha contra el hambre?

Ady nos propone un camino distinto para atacar este problema. Un desarrollo tecnológico que permite la entrega de alimentos a comedores y la alimentación sana de quienes no alcanzan a cubrir esta necesidad básica. Un emprendimiento que, además, es sustentable en el tiempo y evita el desperdicio de alimentos “no vendibles” pero en buen estado para su consumo.

Ady Beitler: Abogado (Universidad de Montevideo), magíster (Universidad de Harvard) y project manager certificado (Universidad de Stanford). Es cofundador y CEO de Nilus.





- 13/10 - 18 horas - Yvonne Jaureguialzo

Ciclo Mindfulness: “Mindfulness y Movimiento”

Yvonne Jaureguialzo: Licenciada en Psicología, especializada en Mindfulness. Actualmente, dicta clases en la Universidad del Salvador

¿Qué es el Mindfulness? ¿Qué no es el Mindfulness? Tipos de práctica. Escaneo corporal. Cómo llevar la conciencia plena al movimiento. Práctica de movimiento en silla.





- 18/10 - 18 horas - Adriana Bersi

Madre hay una sola. ¿Madre hay una sola?

A propósito de la celebración del Día de la Madre, un espacio para reflexionar acerca de los estereotipos de las madres, lo que se espera de ellas y la presión que esto genera. ¿Qué celebramos cuando celebramos el Día de la Madre? ¿A quién celebramos? ¿Cuáles son los tipos de maternaje?

Adriana Bersi: Psicóloga UBA. Especialista en Clínica de Familias, Parejas y Adultos. Diplomada en estudios de Género. Especialista en Metodología de la Investigación Científica. Ex Directora Editorial Revista Diagnosis y ex Supervisora de Clínica Sistémica Fundación Prosam. Ex Docente UBA y Universidad Caece.



- 21/10 - 18 horas - Talara

Entrevista con sus creadoras: Talara es el primer videojuego desarrollado enteramente por mujeres en la Argentina. Se trata de un viaje introspectivo hacia la niñez y nuestras raíces.

Elina Azcona, Pilar de Mena, Merlina Torales, Cloé Tsiaculias, Florencia Kantis, Débora Theaux, Adriana Urdaneta y Real Niní son las ocho realizadoras detrás de Talara. Parte de su equipo creador será entrevistado por Irina Sternik, periodista con especialización en tecnología, cultura y temas de interés general en TV Pública, La Nación y Radio Con Vos, entre otros.



- 27/10 - 18 horas - Hong - I - Wu y Ricardo Kirchuk

Mitos, prevención y detección temprana del cáncer de mama

Ricardo Kirchuk: Médico (UBA).Oncólogo clínico. Exdirector del Instituto de Oncología Angel H Roffo. Miembro Fundador del Instituto Nacional del Cáncer y exintegrante de su consejo directivo.

Hong I Wu: Médico (UBA).Especialista en Oncología, Residencia Clínica Oncológica en Instituto de Oncología Angel H. Roffo



- 28/10 - 18 horas - Martín Garabal vs. Martín Piroyansky

Entrevista dialogada. Un recorrido por procesos creativos, experiencias en proyectos y trabajos realizados. Vamos a descubrir cómo construimos nuestro estilo y la forma de vincularnos con la inspiración.

Martín Garabal: Realizador, actor, dibujante y conductor. Desde 2013, produce series y podcasts. Ese año adquirió gran notoriedad por su serie Famoso, la primera realizada para YouTube por I.Sat, que en 2020 tuvo su tercera temporada. También condujo junto a Miguel Granados el programa radial Últimos Cartuchos, en radio Vorterix hasta 2020.

Martín Piroyansky: Es actor de cine y tv, director de cine y guionista. Como actor, participó en películas como Cara de queso , XXY y en las series Psiconautas y Encerrados. Como director y guionista, colaboró en Famoso y en la película Voley, entre otras

Todas las actividades se realizan con el apoyo de estas empresas: SCIENZA Argentina, Grupo CMIC Salud, Óptica Wolf Center, Carahue SRL, y Apunte Creativo.

Fundación OSDE se crea a fines del año 1991 con la intención de apoyar y generar actividades en los campos de la salud como así también de la cultura. A través de distintas acciones que abarcan diferentes ámbitos, la Fundación amplía el compromiso que OSDE tiene con la comunidad.