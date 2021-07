Ocultamientos en el contrato con Rusia

ZAPALA

El incumplimiento por parte de Rusia del contrato celebrado con Argentina por 30 millones de dosis de la vacuna Sputnik V alcanza un grado de gravedad relevante ya que, al día de hoy, el 49,94% de la población total de Argentina tiene la primera dosis, pero solo el 12,66% el esquema completo, convirtiéndose en el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población -el 37% - con segundas dosis pendientes.



Esto determina que se aplicaron un total de 8.882.070 de la primera dosis, pero solo 2.235.238 del segundo componente y de las 6.646.832 personas que esperan la segunda dosis 3.289.061 tiene el plazo de 56 días vencido desde la primera aplicación.



El 22/07/21 Cecilia Nicolini, asesora del presidente, reveló cuestiones geopolíticas no informadas del acuerdo firmado con Rusia para acceder a dosis de la Sputnik V que era no cerrar contratos con vacunas estadounidenses, esto implica que el contrato en cuestión fue celebrado de mala fe, ocultando la verdad al pueblo argentino mientras los contratantes –al menos Rusia– sabían o no podían dejar de saber que la segunda dosis no sería entregada en termino.

Destacándose la gravedad de seguir inoculando con la primera dosis cuando era manifiesto la falta de la segunda.

Así los ciudadanos que se han aplicado solo la primera dosis se encuentran en una situación incierta respecto de su salud ante la cepa Delta que puede ser fatal pues solo tendrían una inmunidad valida aplicándose la segunda dosis que pareciera que nunca llegará y la muerte puede ser el resultado de un contrato espurio.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947