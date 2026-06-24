Megapuente entre Argentina y Brasil: cuándo inician y cómo será la obra que unirá ambos países

La obra será un nuevo paso internacional y ampliará la circulación de turistas entre ambos países (Foto: gentileza)

El gobierno de Brasil anunció la planificación de inicio de obra para un megapuente internacional que conectará con Argentina. La construcción unirá la ciudad misionera de San Javier con Porto Xavier, en el país vecino.

La planificación del megapuente será sobre el rio Uruguay, brindando un camino directo entre ambas naciones y disminuyendo considerablemente el paso de balsas de un país a otro.

La iniciativa será financiada íntegramente por el Gobierno federal de Brasil, que destinará más de 214 millones de reales (US$ 40 millones) para su ejecución. El esquema de contratación incluye tanto la construcción como las tareas previas vinculadas a estudios técnicos, licencias ambientales y expropiaciones necesarias para el desarrollo de la obra.

Antes del inicio efectivo de los trabajos de ingeniería, se llevará adelante una etapa preliminar que demandará cerca de un año. Durante ese período se completarán los trámites administrativos y ambientales exigidos para avanzar con el proyecto.

Megapuente entre Argentina y Brasil: cuando comenzará la obra y su fecha estimada de inauguración

El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 900 a 950 metros de longitud y forma parte de una estrategia de integración regional destinada a mejorar la conectividad entre Argentina y Brasil. Una vez finalizado, permitirá un tránsito más ágil de personas y mercancías entre ambos países.

Según las estimaciones oficiales, la construcción tendrá un plazo de ejecución de 1.440 días consecutivos. De cumplirse el cronograma previsto, el nuevo puente internacional quedaría habilitado entre principios y mediados de 2030.

La concreción de este paso internacional representa un reclamo histórico de las comunidades de San Javier y Porto Xavier. La confirmación del inicio de las obras marca un avance significativo para una de las conexiones fronterizas del noreste argentino.

Megapuente entre Argentina y Brasil: cómo será el diseño de la construcción

La infraestructura contará con dos carriles para vehículos, banquinas, espacios para peatones y ciclistas, iluminación LED y sistemas de monitoreo permanente. El objetivo es garantizar una conexión moderna y segura entre ambas márgenes del río Uruguay.

Además de facilitar el tránsito fronterizo, la obra es considerada estratégica para el comercio exterior y el turismo. Autoridades de ambos países sostienen que contribuirá a fortalecer el intercambio económico y social de la región.

El puente formará parte del denominado corredor bioceánico, una red de infraestructura que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Esta integración permitirá reducir tiempos y costos logísticos para el transporte regional.

Con información de LN