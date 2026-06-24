Qué es de la vida de la modelo Déborah de Corral: su nueva profesión lejos de los medios

La exmodelo y conductora argentina cambió por completo su rumbo profesional. Alejada de la televisión y la música, hoy desarrolla una exitosa carrera gastronómica en Miami y apuesta a proyectos que reflejan sus raíces argentinas.

Durante los años 90 y principios de los 2000, Déborah de Corral fue una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Su carrera incluyó trabajos como modelo, conductora, cantante y actriz, además de una fuerte exposición mediática que la convirtió en una celebridad habitual de la televisión y las revistas.

Sin embargo, con el paso de los años eligió alejarse de los medios y comenzar una nueva etapa lejos de las cámaras. Actualmente vive en Estados Unidos, donde construyó una vida completamente distinta y encontró en la gastronomía una nueva vocación.

De los medios a la cocina: el inesperado giro de su carrera

Después de pasar varios años entre México, Los Ángeles y distintos destinos internacionales, Déborah encontró en Miami el lugar ideal para reinventarse profesionalmente.

Su interés por la cocina comenzó hace tiempo, pero fue en los últimos años cuando decidió profundizar su formación y convertir esa pasión en un proyecto de vida.

El resultado fue Tigre, un restaurante ubicado en el barrio de Little River, donde fusionó sabores argentinos con técnicas contemporáneas y una propuesta gastronómica moderna.

El emprendimiento logró destacarse rápidamente dentro de la escena culinaria local y alcanzó un reconocimiento importante al ser mencionado por la prestigiosa Guía Michelin en 2022, un logro poco habitual para proyectos liderados por argentinos en Estados Unidos.

El cierre de Tigre y el nacimiento de Los Pingüinos

A pesar de la buena recepción que tuvo Tigre, en marzo de 2024 Déborah sorprendió al anunciar el cierre definitivo del restaurante.

Lejos de abandonar la gastronomía, la decisión respondió a una búsqueda personal y profesional diferente. Así nació Los Pingüinos, una propuesta más íntima y flexible que funciona bajo el formato de eventos pop-up.

El proyecto está inspirado en los tradicionales bodegones argentinos y toma su nombre de las clásicas jarras con forma de pingüino utilizadas durante décadas para servir vino en restaurantes y cantinas del país.

La propuesta apuesta por una cocina más libre, estacional y con fuerte protagonismo de la cocción a leña, manteniendo siempre una conexión directa con la identidad gastronómica argentina.

La cocina argentina llegó al Mundial 2026

En las últimas semanas, Déborah volvió a llamar la atención al sumarse a distintas iniciativas gastronómicas vinculadas al Mundial 2026.

Tras los triunfos de la Selección Argentina, participó de una colaboración especial junto a Coney Burger, donde presentó una edición limitada denominada «Chori-Burger».

La creación combina algunos de los sabores más tradicionales de la cocina argentina: chorizo, provoleta y salsa criolla, reinterpretados en formato hamburguesa para el público estadounidense.

La experiencia también incluyó otro clásico bien argentino: el tinto de verano servido en jarras pingüino, reforzando la identidad cultural que caracteriza a todos sus proyectos gastronómicos.

Su presente personal lejos de la fama

A los 50 años, Déborah de Corral atraviesa una etapa muy distinta a la que vivió durante sus años de mayor exposición mediática.

Instalada en Miami junto a su pareja, el productor musical Gustavo Menéndez, eligió una rutina más tranquila y enfocada en proyectos personales.

Aunque mantiene una presencia activa en redes sociales, su vida ya no gira alrededor de los medios de comunicación. Hoy dedica gran parte de su tiempo a la gastronomía, los viajes y el desarrollo de nuevas experiencias culinarias.

Una reinvención que sorprendió a todos

La historia de Déborah de Corral es una muestra de cómo una figura pública puede reinventarse por completo sin perder vigencia.

Lejos de los sets de televisión, los escenarios y las tapas de revistas que marcaron gran parte de su carrera, encontró un nuevo camino en la cocina y logró transformar una pasión personal en una profesión que le permite seguir conectando con el público desde un lugar completamente diferente.

Su presente demuestra que el éxito también puede construirse lejos de los reflectores, apostando a proyectos propios y a una vida más alineada con los deseos personales.

Con información de revista Caras