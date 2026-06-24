Estado de rutas en la Patagonia: cómo está el tránsito en los caminos en la cordillera en plena alerta por nieve

Rutas con nieve y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó una alerta por nieve para este miércoles 24 de junio 2026 para la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. Además, hay zonas del norte de la Patagonia con advertencia por viento.

Desde Vialidad nacional se recomienda chequear el estado de las rutas antes de viajar.

Estado de las rutas en Neuquén y Río Negro este miércoles 24 de junio

Antes de partir, se sugiere ver las condiciones de los caminos, disponible en la página web de Vialidad nacional.

El estado de las principales rutas hacia y de la cordillera en Neuquén:

Ruta 40: Está trnasitable con precaución, con portación obligatoria de cadenas en la zona de Neuquén y Río Negro. Posible formación de hielo en el área que empalma con la Ruta 231, en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura. En la zona de Zapala y el norte neuquino con pronóstico de fuertes ráfagas.



Ruta 22: Transitable con precaución. En la zona desde Arroyito hacia Zapala con pronóstico de fuertes ráfagas.



Ruta 237: Transitable con precaución. Posible formación de hielo en la zona de Piedra del Águila y con el empalme de la Ruta 40.

Ruta 242: Transitable con precaución. Calzada húmeda y posible formación de hielo.

En Río Negro:

Ruta 40: En la zona de Villa Mascardi, Bariloche y El Bolsón transitable con precuación. Rige una alerta por nevadas.

Ruta 23: Transitable con precaución. Tramos con portación obligatoria de cadenas en Los Menucos, Jacobacci y Maquinchao.

Mapa de alertas por nieve y viento en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, la alerta es para la zona de Bariloche, Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquinco. «El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. A su vez, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve, principalmente en las zonas de meseta», indicó el SMN.

En Neuquén, hay advertencia por nevadas al sur de la provincia. En la zona centro y el norte neuquino hay una alerta por viento. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, señaló el organismo nacional.

Alerta por nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: consejos para transitar en las rutas

Autoridades de Vialidad Nacional emitieron una serie de recomendaciones para quienes deben transitar por las rutas regionales con nieve y hielo:

Colocá las cadenas en tu vehículo.

Aumentá la distancia con otros vehículos.

Evitá detenerte en pendientes, puentes, curvas o lugares de poca visibilidad.

En pendientes siempre dale prioridad a los vehículos que van ascendiendo.

Respetá las indicaciones de banderilleros y personal de mantenimiento.



En caso de quedar detenido en la ruta:

Permanecé dentro del vehículo y renová el aire.

Encendé el motor en intervalos para mantener la temperatura del interior.

En lo posible, mantené el techo libre de nieve.

Controlá que el escape no esté tapado por nieve.



