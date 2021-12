Ómicron y las cinco claves sobre lo que se sabe de la nueva variante de coronavirus

Los países siguen blindándose ante esta nueva variante. Argentina no estableció sobre los viajes hacia y desde África.

La nueva variante de coronavirus Ómicron fue presentada el 25 de noviembre, al detallarse la secuenciación de más de una decena de genomas en los que se observaron más de 50 mutaciones, 33 de ellas en la proteína Spike (la que utiliza el virus para ingresar a las células) y al día siguiente fue llamada con ese nombre y declarada «variante de preocupación» (VOC, en inglés).

Las siguientes son algunas claves de la información disponible hasta el momento de la enfermedad:

1 -¿Por qué fue designada como variante de preocupación?

La OPS/OMS detalló que «el incremento considerable de la detección de casos sospechosos (con base en la falla de detección del gen S en algunos protocolos de RT-PCR) de la variante B.1.1.529 en Sudáfrica, país que ha notificado el primer caso en una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021 e identificada el 24 de noviembre, ha llevado a OMS a tomar la decisión de designarla como VOC como una medida de precaución».

*¿Hay más posibilidades de reinfección por esta variante?Hasta el momento se habla de un «potencial riesgo», pero no hay otras certezas. En el primer «preprint» (estudio científico que todavía no fue revisado por pares) sobre Ómicron publicado el 2 de diciembre indicó que se detectaron 35 mil reinfecciones sobre 2,8 millones de casos y se concluyó que es 2.4 veces más probable reinfectarse con Ómicron que con el virus original de Wuhan. «El estudio tiene limitaciones», explicó el virólogo Humberto Debat a Télam, al no desglosar la población vacunada. «Pero es muy numeroso. Si esto fuera así, sería un indicio de capacidad de evasión», consideró.

2 -¿Esta variante es detectada por las pruebas de PCR?

Sí, «hasta el momento, las pruebas de RT-PCR en tiempo real recomendadas para detectar el SARS-CoV-2 continúan detectando esta y todas las variantes», afirmó la OPS/OMS.

*¿Sucede lo mismo con las pruebas de antígeno? Según la misma autoridad, «al momento no existe evidencia para inferir que la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas de antígeno ha cambiado. Sin embargo, se están realizando estudios adicionales para determinar cualquier posible impacto en el desempeño» de estas pruebas.

3 -¿Ómicron es más transmisible que otras variantes?

«Todavía hay muchas incógnitas. No está claro si la variante Ómicron es más transmisible que otras variantes, o si causa una enfermedad más grave, pero los investigadores de todo el mundo están realizando estudios para comprender mejor esta variante», declaró la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y directora regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Carissa F. Etienne, el 1 de diciembre.

Aclaró que «todavía no se ha aislado el virus para realizar pruebas de neutralización, y este proceso llevará algún tiempo», y sostuvo que, «hasta que se completen estas pruebas y otros ensayos de laboratorio, no tendremos suficiente evidencia para determinar el grado de transmisibilidad o gravedad de la variante Ómicron».

«Sobre la contagiosidad tenemos evidencia circunstancial de cómo se expandió sobre todo en la zona de Gauteng (la provincia sudafricana); pero aún no tenemos datos de otros lugares. Siempre está la posibilidad de que los compartimientos difieran por las características de cada lugar», explicó a Télam el biólogo molecular y biotecnólogo argentino Ernesto Resnik.

4 -¿Son eficaces las vacunas para esa variante?

«Todas las vacunas utilizadas actualmente continúan previniendo con mucha eficacia los síntomas graves y la muerte por Covid-19», aseguró la OMS, a la par que explicó que sigue trabajando para «conocer los efectos» de esta variante en las medidas para combatir el coronavirus, incluyendo la vacunación. Al respecto, Resnik dijo que, «a priori, tiene una cantidad de mutaciones muy preocupantes, sobre todo en la proteína Spike, así que esperamos que baje la inmunidad, pero, si esto será así y cuánto, no se sabe aún». -¿Son eficaces los tratamientos los tratamientos actuales? «Los corticosteroides y los antagonistas de los receptores de interleucina 6 seguirán tratando eficazmente los cuadros graves de Covid-19», aseguró la OMS. Por los cambios que presenta en su estructura, se estudiará si los demás tratamientos continúan siendo eficaces.

5 -¿Qué medidas de protección pueden tomarse?

Las mismas que con todas las variantes: vacunarse y reducir la exposición al virus. Esto se consigue con el uso de tapabocas, manteniendo la distancia física, lavándose las manos con frecuencia y evitando los espacios concurridos, sobre todo si son cerrados. Además, hay que mantener los espacios interiores ventilados.

«Cuanto más circule el virus causante de la Covid-19, más oportunidades habrá de que sufra cambios y mute. Por eso es fundamental ampliar el acceso a las vacunas para todo el mundo», subrayó la OMS.

Agencia Télam