Opinión: La tibieza se convierte en aval a los métodos violentos

Qué más debería pasar para que desde las instituciones que pueden dar respuestas, aparezcan acciones concretas para terminar con la patota sindical. Tres hechos con el mismo estilo ocurrieron en Río Negro en el último mes. Todos igualmente violentos y protagonizados por un gremio y una organización de desocupados.

Lo penoso es que en todo este tiempo nadie dio explicaciones concretas sobre qué están haciendo para frenar esto que ATE con tanta facilidad protagoniza. Y no es un gremio más, sino el principal aliado del gobierno rionegrino, con el que negocian pautas salariales y administración de hoteles. El Gobierno de Río Negro tiene la obligación de exigir que paren con este estilo violento y patotero donde el apriete sirve para conseguir cosas.

Primero en el Valle Medio irrumpieron en la sede del Consejo de Educación y maltrataron a la delegada. Después lo ocurrido en el diario Río Negro donde se presentaron como dueños de casa intentando impedir que se publicara una noticia y pidiendo la cabeza de un periodista. Y el más reciente la violenta irrupción en el municipio de Cinco Saltos, donde a los empujones sacaron a los empleados para reclamar por acciones disciplinarias que habían aplicado contra dos compañeros. Entre ATE y Odel, que participaron en distintos hechos hay un elemento en común que se llama CTA. ¿Quiénes son los violentos, los de ATE, los de Odel o los de la CTA?.

No puede desconocer la provincia que ya no son hechos aislados, que con tibieza no podrán parar esta embestida irracional y menos justificando todo el tiempo la inacción y las demoras o diciendo que la policía actuó bien en el caso del Río Negro.

Incongruencias, respuestas superficiales, justificativos, sumarios inconducentes, es todo lo que escuchamos quienes esperamos que el Estado provincial en sus distintas instituciones se haga cargo de estas cosas. Y esa misma tibieza se transforma en silencioso aval a métodos que hay que desterrar.

En la mesa salarial también se pueden discutir estas cosas.

