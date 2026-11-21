El último 7 de noviembre, fue la jornada aniversario correspondiente a la convocatoria en la que, el Gobernador Militar de facto, Gral. Andrés Martínez Waldner, presidió en la esquina de Avenida Argentina 800 y calle Periodistas Neuquinos de la ciudad de Neuquén, un inédito e insólito acto castrense, con cierto parecido a una Parada Militar. Lo organizó la Intervención Militar de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda. encabezada por el Suboficial Mayor (RE) Ulises Normando Baca Cau con apoyo logístico de la Gobernación, y el Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña. Asistieron Oficiales, Suboficiales y Retirados del Ejército, Gendarmería, Marina y Policía Federal, reparticiones cuyo personal habitarían 23 Viviendas de la Torre del Periodista, usurpadas y robadas, por la Fuerza de las Armas, a los Periodistas Neuquinos, el 24 de marzo de 1976, cuando el Gobernador Militar de facto, actuante entonces, decidió, ordenó y ejecutó la Intervención de la Cooperativa.

El acto de referencia se iba a realizar un año y medio antes – el 7 de junio de 1976- en coincidencia con la celebración anual del Día del Periodista, pero organizado por sus legítimos propietarios: los Periodistas Neuquinos. La Torre del Periodista y el Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva”, fueron construidos entre 1971 y 1976.

Las 23 familias a las que los militares despojaron de sus viviendas, son históricas, pioneras del Neuquén, vecinos reconocidos, habitantes desde 1901, en lo que era el Paraje Confluencia, y desde 1904, Neuquén la nueva capital territorial. Por caso, las familias Nordenstrom, Arabarco y Boch.

El 12 de septiembre de 1977, durante el homenaje público a la capitalidad, el Interventor Militar en la Cooperativa, en una muestra inequívoca de cinismo e hipocresía, nos saludó y convocó a su despacho en el Comando, por cuanto, en un “amistoso y generoso” gesto, nos concedía la posibilidad de que fijáramos la fecha inaugural del Edificio Torre de Planta Baja, 14 Pisos y 86 Viviendas y el Centro Cultural anexo.

uienes suscriben, más Osvaldo Oscar Arabarco y Enrique Bonet, intercambiamos opiniones y coincidimos en elegir como fecha ideal, la del 7 de noviembre, por cuanto ese día, pero en 1908, Abel Chaneton junto a José Edelman, dieron vida al periódico “Neuquén”, el primero en la nueva capital del territorio de igual nombre. También, cada 7 de noviembre, se celebra el día del Periodista Deportivo y del Canillita, precisamente labores u oficios que ejercieron 2 de los 4 protagonistas que concordaron y realizaron la propuesta que finalmente fue aceptada.

De la reunión, encabezada por el Suboficial Mayor (RE) Ulises Normando Baca Cau participaron dos periodistas que adhirieron al Golpe Militar y, obviamente, eran simpatizantes de la Dictadura: Manuel Vega, ex Convencional Constituyente Provincial 1957, y Héctor Cinquegrani, empleado ferroviario. El primero se desempeñaba como Secretario, y el segundo como Tesorero de la Intervención Militar.

La Intervención Militar dictó un Reglamento de Copropiedad “trucho”, en el que se consideran “propietarios” de las 23 Viviendas usurpadas y robadas, al Ejército, Gendarmería, Marina y la Policía Federal. Creó, además, el Consorcio Cívico Militar -vigente hasta hoy- para administrar y explotar económicamente, en su propio beneficio y sin control alguno, las 86 Viviendas de la Torre del Periodista y del Centro Cultural anexo, con un total de 100 Unidades Funcionales, en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Desde entonces -medio siglo- la Torre, es el 4° Barrio Militar del Ejército en la capital neuquina, sumándose a los emplazados sobre Avda. Argentina 500 y 600, el aledaño a la plaza Martín Miguel de Güemes, y sobre la Ruta 22, en cercanías del Batallón de Ingenieros de Ingenieros de Construcciones 181.

Cabe señalar que Gendarmería Nacional y la Policía Federal, también poseen viviendas sobre Avenida Argentina, y en barrio Alta Barda, respectivamente.

Al cabo de 50 años, medio siglo de lucha de los Periodistas Neuquinos, llega la anhelada reparación. Ello, tras reconocer la Justicia nuestros legítimos derechos. Aguardamos que la Reparación Histórica, Reivindicación Moral y la recuperación de nuestro Patrimonio, se concrete a la mayor brevedad posible, conforme al histórico pronunciamiento del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén: también son delitos de Lesa Humanidad, la usurpación y robo de bienes materiales y económicos que llevó a cabo la última Dictadura. En consecuencia, es de esperar que de inmediato se proceda al desalojo y restitución de las 23 Viviendas y del Centro Cultural, y se defina la indemnización por 50 años de alquileres, más daños morales.

*Socios fundadores Coop. de Vivienda del Periodista Ltda.