A diez días de la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, su hijo, que lleva el mismo nombre y actualmente ocupa su lugar en la banda, rompió el silencio y brindó detalles sobre cómo fueron los últimos meses de vida del músico. En una entrevista televisiva, aseguró que su padre no había manifestado señales que permitieran anticipar lo ocurrido y confirmó que asistía a terapia para atravesar diferentes situaciones personales.

Según informó Noticias Argentinas, Marcos Camino Jr. habló sobre el impacto que tuvo en su padre el alejamiento de los escenarios, ocurrido en febrero de este año, después de más de cinco décadas dedicadas a la música. También rechazó las versiones sobre supuestas dificultades económicas y pidió reflexionar sobre las consecuencias del odio en las redes sociales.

El hijo de Marcos Camino reveló que su padre asistía a terapia

Durante la entrevista, el actual acordeonista de Los Palmeras explicó que su padre había atravesado cambios importantes en su vida después de abandonar la actividad musical.

El retiro representó una transformación profunda para alguien que había dedicado prácticamente toda su vida a los escenarios, las giras y el trabajo con la banda santafesina.

Marcos Camino Jr. contó que su padre asistía a un profesional de la salud mental para conversar sobre diferentes cuestiones personales y que había experimentado altibajos emocionales.

Sin embargo, aclaró que la familia no había advertido señales que permitieran anticipar su muerte.

El músico explicó que los últimos dos años habían sido especialmente difíciles para su padre, en medio de los cambios profesionales y las situaciones que atravesó la agrupación.

El dolor por su retiro de Los Palmeras y las críticas en redes sociales

Otro de los temas que abordó fue el impacto que tuvo el alejamiento de Marcos Camino de la banda que ayudó a construir durante más de 50 años.

Su hijo reconoció que dejar los escenarios no fue sencillo, especialmente porque la música había sido una parte fundamental de su identidad.

También recordó las repercusiones que generaron los conflictos internos de Los Palmeras, particularmente después de la separación profesional entre Camino y Rubén «Cacho» Deicas.

Según explicó, su padre recibió numerosos cuestionamientos en redes sociales, una situación que lo afectaba emocionalmente.

En ese contexto, el joven pidió generar mayor conciencia sobre la salud mental y cuestionó la naturalización de los mensajes agresivos en internet.

Además, remarcó la importancia de buscar acompañamiento psicológico o psiquiátrico cuando una persona lo necesita.

Marcos Camino Jr. desmintió los rumores sobre problemas económicos

Durante su testimonio, el hijo del músico también se refirió a las versiones que comenzaron a circular después del fallecimiento de su padre.

Negó que el fundador de Los Palmeras atravesara dificultades económicas y explicó que había desarrollado una extensa y exitosa trayectoria profesional.

El acordeonista sostuvo que su padre había trabajado durante cinco décadas y que contaba con estabilidad económica.

De esta manera, buscó aclarar algunas de las especulaciones que surgieron tras la muerte del artista, ocurrida el pasado 10 de noviembre.

El difícil momento que vivió el hijo de Marcos Camino durante una gira

Marcos Camino Jr. también recordó cómo recibió la noticia del fallecimiento mientras se encontraba trabajando con Los Palmeras en Formosa.

Según relató, se enteró de lo sucedido apenas unas horas antes de una presentación que la agrupación tenía programada.

A pesar del dolor, decidió subir al escenario y cumplir con el compromiso musical, convencido de que su padre habría querido que continuaran trabajando.

El músico reconoció que fue una de las experiencias más difíciles que atravesó, especialmente por encontrarse lejos de su familia.

Después de algunos días, retomó la gira y reafirmó su compromiso de mantener vigente el legado de su padre.

El futuro de Los Palmeras después de la muerte de Marcos Camino

Tras el fallecimiento del histórico acordeonista, su hijo aseguró que continuará trabajando para sostener la trayectoria de la agrupación.

Marcos Camino Jr. había asumido el lugar de su padre en febrero de 2026, cuando el fundador decidió retirarse de los escenarios.

Ahora, en medio del duelo familiar, busca mantener vivo el proyecto musical que acompañó durante décadas a distintas generaciones.

Sus declaraciones también dejaron un mensaje sobre la importancia de hablar de salud mental, acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles y evitar la difusión de rumores sin fundamento.

La muerte de Marcos Camino, a los 76 años, provocó una profunda conmoción en el ambiente de la música tropical argentina y entre los seguidores de Los Palmeras.