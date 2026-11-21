El 20 de noviembre obliga a mirar una deuda cotidiana: los niños que quedan atrapados en conflictos adultos. Contar su ausencia familiar en días hábiles puede ocultar el tiempo que realmente están perdiendo.

Un niño también extraña un domingo. También puede necesitar a su madre un feriado, querer contarle algo a su padre un sábado o preguntar por sus abuelos cuando las oficinas judiciales están cerradas. Su vida continúa todos los días. Esa certeza debería acompañar cada decisión sobre sus vínculos familiares.

Sin embargo, en mi experiencia como abogado penal y de familia he encontrado sentencias y argumentos profesionales que relativizan el tiempo sin contacto porque, medido en días hábiles, parece menor. Lo considero una barbaridad, una forma inhumana de minimizar una ausencia. Los días que se descuentan de un cálculo no desaparecen de la vida de un niño.

El 20 de noviembre recuerda la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. La fecha interpela a las instituciones y a cada adulto: el reconocimiento de derechos tiene que llegar a las casas, las escuelas y los tribunales. También a esas familias en las que el conflicto termina ocupando el lugar del cuidado.

Una separación de pareja puede ser necesaria e incluso protectora. El daño aparece cuando se obliga a los hijos a participar de una disputa que no eligieron: llevar mensajes, escuchar descalificaciones, justificar por qué quieren ver a alguien o sentir que un encuentro será tomado como una traición. La responsabilidad de los adultos continúa después de la ruptura.

El niño debe estar en el centro. Su derecho a ser cuidado y a mantener relaciones familiares seguras merece una respuesta propia, aunque los adultos no logren ponerse de acuerdo. Tratarlo como algo que se retiene, se entrega o se negocia contradice su condición de sujeto de derechos. Cada decisión debe atender a lo que necesita, siente y puede expresar.

La Convención reconoce el derecho a preservar las relaciones familiares y a mantener contacto regular con ambos progenitores, salvo que resulte contrario al interés superior del niño. También exige escuchar su opinión. Por eso, proteger vínculos y proteger frente a la violencia son responsabilidades que deben examinarse juntas, con información suficiente sobre cada situación.

Río Negro cuenta con herramientas que permiten llevar esta discusión a un terreno concreto. La Ley 4109 reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en su ámbito familiar y establece una prioridad de protección que alcanza a los servicios y los recursos públicos.

Las situaciones más complejas requieren especial cuidado. Una denuncia de abuso o violencia debe investigarse con rigor y dar lugar a protección oportuna frente al riesgo. Si se acredita que una denuncia fue deliberadamente falsa, también corresponde examinar sus consecuencias y responsabilidades. Un archivo o una absolución, por sí solos, no prueban falsedad.

Del mismo modo, una revinculación necesita evaluar la seguridad, la opinión y las necesidades del niño. La falta de contacto puede responder a circunstancias diferentes. Cada intervención debe tener objetivos claros y seguimiento. Una medida puede resultar indispensable al comienzo de un proceso y requerir después nuevas evaluaciones; su continuidad necesita fundamentos que atiendan a lo que está ocurriendo.

Propongo que, en los expedientes donde se interrumpe un vínculo, el tiempo real de separación quede expresamente visible: desde cuándo no hay contacto, cuál es el motivo, qué se hizo y cuándo se revisará la medida. Ese seguimiento permitiría advertir una intervención que todavía no empezó, un informe pendiente o una decisión que no se está cumpliendo.

La niñez no tiene días inhábiles. El domingo que un niño pasó esperando también cuenta.

*Abogado penal y de familia. Abogado del Niño. Magíster en Políticas Públicas y Desarrollo.