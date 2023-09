Análisis político: Milei, Bullrich y los usos de la violencia

Alejo Pasetto*

Hace exactamente una semana, advertíamos en este mismo espacio sobre la incapacidad que a lo largo de esta gestión tuvo el gobierno y oficialismo en generar y sostener una o varias narrativas que le permitieran, entre otras cosas y en última instancia, allanarle el camino al actual candidato del propio espacio. Esta dificultad estaba además relacionada con otro problema: no poder marcar la agenda de temas de discusión en lo que va de la campaña presidencial.

Aunque desconocemos si está teniendo un correlato efectivo en cuanto a militancia territorial, la foto y reunión de los principales referentes políticos (gobernadores, diputados y diputadas, dirigentes sindicales y territoriales) de Unión por la Patria con Sergio Massa, fue al menos un indicio de que el candidato no está tan sólo en una carrera electoral en la que hasta ahora, no parecía tener mucha contención ni volumen político aportado por su propia coalición. A esto se sumaron las medidas económicas anunciadas durante la semana que le dieron, aunque tarde, una centralidad que como venimos señalando, no había logrado y que lo ubicaba en un rol más defensivo que ofensivo.

Otro de los elementos que dejó esta dinámica de redistribución del manejo de la agenda entre quienes son candidatos, tuvo que ver con el enfrentamiento directo entre Patricia Bullrich y Javier Milei, y nuevamente, las apelaciones a la violencia política y/o discursiva; principalmente sobre el señalamiento del candidato anarcocapitalista acerca de la pertenencia de Patricia Bullrich en sus años de juventud a la organización Montoneros, y la respuesta de la propia candidata, haciéndose cargo de su pasado y buscando dejarlo como una etapa superada frente a un rival que, como ella misma postula “se expresa y maneja de manera violenta pasados los 50 años”.

No deja de llamar especialmente la atención el uso selectivo y arbitrario de lo que Milei entiende por violencia política, simbólica e incluso pertenencias o militancias. Quizás sus capacidades cognitivas ubiquen en otro agrupamiento de valores lo que significa cuando declara ante medios colombianos que “los socialistas son excrementos humanos a eliminar” o que su propia candidata a vicepresidenta acercaba visitantes al fallecido dictador Jorge Rafaél Videla, que fué parte del grupo de abogados de confianza del represor Miguel Etchecolatz, o que todavía no queda muy en claro bajo qué motivaciones propone eliminar la Educación Sexual Integral, dispositivo que como lo siguen probando las estadísticas, permitió detectar miles de casos de violencia y abuso intra-familiar contra menores de edad.

*Analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores

