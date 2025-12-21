Clima despejado para Figueroa

Rolando Figueroa puede irse al receso de verano con la tarea cumplida. La firma del acta acuerdo con la dirigencia de ATEN el jueves puso punto final a las negociaciones con los sindicatos estatales y resuelve la paritaria docente para todo el 2026, garantizando un inicio de clases sin paro.

El gobierno encaró las paritarias agitando el fantasma del techo impuesto por el gobierno nacional y dijo «no puedo» cuando los gremios le reclamaron la continuidad de las subas por inflación solo para concederlo por un solo semestre una mesa después. Tres de los cuatro sindicatos se fueron conformes con esa propuesta, que también incluirá un bono de 350.000 pesos a pagar en la primera quincena de enero.

El diálogo más difícil, como suele ocurrir, fue con el sector docente, que insistió hasta que consiguió extender el acuerdo para todo el año que viene.

Figueroa había sido claro, puertas adentro, con que no pensaba ceder a cualquier pedido a costa de dilapidar recursos de la provincia como venían hecho gestiones anteriores. ¿Cedió para evitar un conflicto o cambió el cálculo?

La primera oferta que habían acercado los funcionarios del Ejecutivo era de porcentajes fijos de aumento, del 2,5% por cada trimestre: de extenderse eso a lo largo del 2026, daría como resultado un 10% anual, el mismo número que Javier Milei vaticinó para la inflación en su ley de Presupuesto.

Si la previsión, como viene ocurriendo, no se cumple, saldrán ganando los sindicatos que pujaron por atar los incrementos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El gobierno viene siendo cuidadoso en no comprometer más de lo que tiene para pagar sueldos para evitar pedirle a las empresas adelantos de regalías, una práctica habitual en la gestión de Omar Gutiérrez. Figueroa ve en esa «independencia» económica la herramienta para negociar de igual a igual con las operadoras a la hora de reclamar una mayor porción de la renta petrolera.

Los resultados de la negociación que culminó esta semana con ATEN, si no fueron una cesión en la afectación de recursos para negociar paz social en la previa del año electoral, definitivamente sí implicaron torcer una bandera del gobierno como fue la ley de presentismo.

A partir del año que viene, el plus salarial lo cobrarán prácticamente todos los docentes salvo quienes tengan faltas injustificadas. Bastante distinto al objetivo que motivó la ley y que era que el Estado deje de gastar 100 millones de dólares al año en licencias docentes. Luce como si ahora, a los 100 millones, les deberá sumar el pago de un adicional por cada trimestre.

La concesión fue el costo que pagó el gobierno para iniciar un 2026 con clima despejado y un inicio de clases sin paro. Porque el humor social va a ser clave en un año en el cual empezarán a definirse las candidaturas para el 2027.

Figueroa querrá apalancar la gestión con una mayor aceleración de obras en la provincia, pero también deberá poner un ojo en Buenos Aires. Esta semana debutó La Neuquinidad en el Congreso con el voto de la diputada Karina Maureira a la ley de Presupuesto de Javier Milei.

La legisladora apoyó la ley en general, pero rechazó en particular el capítulo que vetaba el financiamiento universitario y de discapacidad. En su primer discurso en la Cámara Baja, calificó al gobierno nacional de “inhumano” y dijo que esos eran dos puntos que no podía “dejar pasar”. Un delicado equilibrio entre conceder y no tanto que se terminará de entender en febrero, si es que prospera el debate de la reforma laboral en el Senado.

A Julieta Corroza le tocará una decisión que la pondrá de cara a los casi 150.000 trabajadores privados que no gozan de los beneficios de la estatalidad neuquina.