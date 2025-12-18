Empiezan las clases en 2026 en Neuquén: los docentes formalizaron la aceptación de la oferta salarial

El plenario de secretarios generales del sindicato docente ATEN formalizó este jueves la aceptación de la oferta salarial que presentó el gobierno de Rolando Figueroa para el 2026. De esta forma, las clases podrán comenzar con normalidad en Neuquén el próximo 25 de febrero. Los representantes gremiales firmaron el acuerdo al mediodía con el ministro Jorge Tobares.

Según informó el gremio en un comunicado, durante el cónclave, «las seccionales analizaron el contexto nacional y provincial, la defensa de las conquistas de derechos que contiene el acuerdo y se puso de manifiesto mayoritariamente que se rompió el techo salarial que quería imponer el gobierno nacional».

También se destacó «la defensa del régimen de licencias y franquicias de todos los docentes», dada la modificación que se obtuvo sobre la ley de presentismo como parte del acuerdo.

En las asambleas que se realizaron en las 22 seccionales participaron unos 4.100 docentes de los cuales el 64% se inclinó por aceptar la oferta salarial del gobierno. «ATEN tiene pauta salarial 2026 y un avance importante en el resguardo de nuestras condiciones laborales y salariales», destacaron.

La diferencia entre la moción ganadora y la que proponía rechazar la propuesta, motorizada por la oposición, fue de unos 1.100 votos, indicaron desde la conducción provincial.

Qué dice la propuesta del gobierno a ATEN

La propuesta que ofreció el gobierno en la reunión del lunes contempla subas trimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre los meses de enero y diciembre de 2026.

Además introduce cambios en el llamado “presentismo”, es decir, el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que lo pasarán a cobrar todos los maestros excepto los que tengan faltas injustificadas.

El ofrecimiento oficial incluye el pago, durante la segunda quincena de enero, de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos y una segunda cuota en la segunda quincena de septiembre, que tendrá como base el importe de 350.000 pesos más la actualización por IPC.

En la mesa también se acordó analizar la puesta en marcha del boleto docente gratuito interurbano y se acordó el mantenimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el concepto de “conectividad nacional”, que serán afrontados con recursos de la Provincia, entre otras mejoras.

Qué dice el acta del gobierno y ATEN