Más allá del dinero: Meta acepta límites y controles

Miembros del equipo legal de California se reúnen frente al tribunal en Oakland, tras alcanzarse el acuerdo. (AP Photo/Noah Berger)

Los menores de 18 años pronto verán una serie de cambios en sus experiencias de Instagram y Facebook gracias a un histórico acuerdo de 18.000 millones de dólares que Meta Platforms alcanzó el pasado miércoles con 48 estados de Estados Unidos.

Además del dinero, que se pagará a lo largo de una década, Meta aceptó reforzar sus estimaciones de edad para mantener a los menores de 13 años fuera de sus plataformas y a los adolescentes en cuentas apropiadas para su edad, imponer un límite estricto de dos horas al día para los usuarios menores de 18 años, bloquear el acceso a las aplicaciones desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana y ocultar los conteos de “me gusta”, entre otros cambios.

Meta indicó que las nuevas salvaguardas sólo se aplicarán en Estados Unidos y que la mayoría estará vigente durante 10 años.

Entre las obligaciones figuran:

• Avisos de uso después de cada 15 minutos de desplazamiento continuo.

• La opción de un feed no algorítmico y no personalizado

• La posibilidad de desactivar la reproducción automática y que los padres puedan configurarla como predeterminada en “desactivada”.

• Bloqueos en cirugía estética y filtros de maquillaje extremo.

• Sistemas reforzados de detección de edad para cuentas de menores de 13 años

Lo más trascendental, tanto para Meta como para el público, es la necesidad de rediseñar Facebook e Instagram. Sin embargo, un rediseño sin transparencia ni rendición de cuentas puede convertirse rápidamente en otra forma de marketing.

Aunque reconocieron que los cambios van más lejos de lo que Meta ha ido nunca en materia de seguridad infantil, críticos y defensores de los niños advirtieron que no resolverán sus innumerables problemas de la noche a la mañana.

Adam Mosseri, director de Instagram, una de las redes que pertenecen a Meta. Foto: AP.

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, señaló que el acuerdo es un “hito significativo”, pero que los padres no deberían ver Instagram como algo que de repente sea seguro para los niños.

“El acuerdo tiene un gran problema: permite que Meta defina el daño”, afirmó Béjar en una entrevista el miércoles. “Una cosa es decir: ‘Sí, sólo tienes dos horas de alcohol o dos horas de cigarrillos al día’, pero, aun así, es igual de malo para ti por lo que se está entregando”. Béjar, el primer testigo en declarar durante el juicio federal, que se abrevió debido al acuerdo, quisiera que Meta aborde el efecto de las recomendaciones de contenido a los adolescentes, que, en su opinión, pueden resultar adictivas. Aunque los adolescentes podrían dejar el teléfono cuando alcancen el límite de dos horas, pueden sentirse angustiados por ello porque la forma en que está diseñada la plataforma los deja con ganas de más.

Controles de edad más estrictos

Para proteger a los niños, Meta tiene que saber quiénes son. Aunque la empresa ya venía usando inteligencia artificial para determinar si los menores mienten sobre su edad —ya sea para registrarse si tienen menos de 13 años, lo cual no está permitido, o para usar cuentas de adultos cuando tienen entre 13 y 17—, no siempre funcionaba.

Según el acuerdo propuesto, Meta aceptó reforzar su tecnología para verificar la edad de los menores, utilizando herramientas propias y de terceros, con auditorías externas periódicas sobre qué tan bien está funcionando.

El acuerdo también incluye objetivos específicos sobre las tasas de falsos positivos —es decir, menores que son identificados como mayores de 18 años—.

Y si se identifica a un usuario como menor de 13 años y se le expulsa de las plataformas, Meta también verificará las edades de sus amigos. “La sección de verificación de edad es razonablemente buena porque tiene medición, tiene pruebas independientes, tiene objetivos”, señaló Béjar. “Porque creo que a Meta se le debe medir por la eficacia, no por el esfuerzo”.

Meta exige que los usuarios tengan al menos 13 años para crear una cuenta, de conformidad con la ley federal de privacidad infantil, pero Béjar dijo que Meta adoptó un enfoque de “no preguntar, no decir” respecto a los menores de 13 años en sus plataformas.

Seguridad activada por defecto

Los críticos han reprochado a Meta que muchas de sus funciones de seguridad deban activarse manualmente, o que los usuarios tengan que optar por ellas.

De la serie de salvaguardas enumeradas en el acuerdo, muchas estarán activadas por defecto. Esto incluye el límite de dos horas, que solo puede desactivarse con el permiso de un padre o madre, así como el modo nocturno, que bloquea el uso entre la medianoche y las 6 de la mañana

Aun así, según el acuerdo, otras funciones —como desactivar la reproducción automática de video o mostrar publicaciones en orden cronológico en lugar de que los algoritmos decidan qué mostrar a los menores que se desplazan por sus feeds— serán opcionales.

Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, una organización sin fines de lucro de seguridad en línea, dijo que el acuerdo parecía estar demasiado centrado en ofrecer herramientas a los padres en lugar de restringir por completo las funciones dañinas.

“Nos decepciona que el acuerdo no desactive por defecto los algoritmos de recomendación que conectan a los niños con depredadores y llevan a los jóvenes por peligrosas madrigueras de conejo”, afirmó.

Tomará tiempo ver los resultados

Algunos investigadores han encontrado que muchas protecciones anteriores que Meta ha implementado son ineficaces o no funcionan como se anuncia.

“Es un poco prematuro, por desgracia, decir si exactamente todos los cambios que queremos ver van a ocurrir”, afirmó Yaël Eisenstat, directora de políticas e impacto del Cybersafety Research Center, que recientemente auditó decenas de las herramientas de seguridad que ofrecen Meta y otras empresas de redes sociales y dijo que la mayoría no cumplía los objetivos.

Aun así, dijo que el acuerdo del miércoles es monumental al mostrar que son posibles enfoques alternativos.

Durante años, Meta “decidió ir en contra del consejo de algunos de sus propios empleados internos y seguir ignorando el hecho de que estas características de diseño eran inseguras en busca de ganancias”, dijo Eisenstat, quien también trabajó anteriormente en Meta, entonces Facebook, antes de dejar la empresa en 2019.

Las medidas descritas el pasado miércoles, como mínimo, muestran que existen opciones técnicamente viables que pueden hacer la plataforma más segura, afirmó, algo que denunciantes y otros ya “han estado diciendo muy fuerte”. Como otros, Eisenstat subrayó que quedaba mucho trabajo por hacer, y que requerirá una combinación de soluciones técnicas, fuerzas del mercado y regulación gubernamental. “No hay una única bala de plata para arreglar todo esto”, expresó. “Me alegra que al menos ahora estemos poniéndonos un poco al día”.

Impacto más allá de EE.UU.

Una de las grandes incógnitas es si los cambios acordados como parte de este acuerdo se extenderán a otras plataformas y otros países.

El acuerdo está diseñado para que esto suceda: Meta pagará los últimos 5300 millones de dólares solo cuando se produzca la “adopción generalizada en la industria”, que el acuerdo define como la adhesión de Snap, TikTok y YouTube a normas equivalentes mediante acuerdos, legislación o cumplimiento voluntario auditado.

Se trata de la misma lógica de efecto dominó que el acuerdo de 1998 entre los fiscales generales de 52 estados y territorios de EE. UU. y las cuatro mayores tabacaleras del país.

Meta ha publicado una carta abierta instando a TikTok y YouTube a unirse “de inmediato”, y el director jurídico, CJ Mahoney, argumenta que “los adolescentes se mueven con fluidez entre docenas de aplicaciones”.

La incógnita para los próximos 12 meses es si TikTok y YouTube podrán resistir las normas que Meta ha aceptado.

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