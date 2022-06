El correr como símbolo de la inclusión

Marcelo Antonio Angriman *

El correr puede responder a diferentes motivaciones. Desde un simple ejercicio físico, un momento de liberar tensiones o despejar la mente, un compartir con el otro, una búsqueda de superación, hasta el sortear una situación apremiante, mas pocas veces se lo relaciona con la inclusión.

He de traer dos casos trascendentes, que apuntan en esa dirección. El primero consistió en un acto de rebelión y el segundo en el método utilizado por quien fuera elegida mejor docente del mundo en 2021.

1.- La “261”

Cuenta la historia que el día 19 de abril de 1967, Kathrine Switzer se convirtió en la primera mujer en participar oficialmente en una maratón, en tiempos en que solo estaba permitido que participaran los hombres.



Por aquel entonces, la rama femenina tenía prohibido intervenir en cualquier carrera por encima de los 800 metros de distancia, ya que se consideraba que era riesgoso para su salud.



Con tan solo 20 años de edad, Kathy se anotó para la Maratón de Boston con el Nro. 261 consignando en su tarjeta de inscripción, para no levantar sospechas, solo la inicial de su nombre.



El día de la carrera la germana se lanzó a correr entre cientos de hombres, hasta que el organizador Jock Semple irrumpió violentamente en su camino y tomó a la atleta de sus hombros gritándole: “Sal de mi maldita carrera y entrégame el número”.



Nada ni nadie pudieron detenerla y con 4 horas 20 minutos llegó a la meta. Muchos considerar la imagen del ataque, como el primer reportaje fotográfico de una mujer atleta en los EE.UU.



La sola presencia de la teutona en los 42 kms 125 metros, generó un revuelo inusual y la porfía de la corredora por terminar dicha carrera convirtió al Nro. 261 en uno de los más emblemáticos de las mujeres en el deporte.



Después de la hazaña logró ganar la maratón de Nueva York de 1974, un año después quedó en el segundo lugar en la de Boston con un tiempo de 2:51:37 y, como activista, fue una de las impulsoras de la campaña para incluir la prueba en los Juegos Olímpicos, conquista que logró a partir de Los Ángeles 1984.



Su fuerte motivación le permitió seguir adelante con el movimiento que ella misma fundó, “el 261 Valiente”, organización que enfatiza en la sensación de poder que brinda el correr a las mujeres.

2.- La mejor docente del mundo



Keisha Thorpe, en 2021, fue galardonada como “la mejor docente del mundo” al recibir el premio Teacher Global Prize que entrega la Fundación Varkey con la Unesco.



Thorpe, docente de inglés de una secundaria de Washington DC, fue destacada por ayudar a sus alumnos secundarios a acceder a la educación universitaria.



Muchos de sus pupilos son inmigrantes, refugiados y de bajos recursos por lo cual rediseñó la manera de enseñar el idioma y fundó una ONG para alcanzar una educación libre de deudas.



Al momento de recibir el premio, Keisha, de origen jamaiquino, señaló que lleva unos siete años adquirir un nuevo idioma poniendo énfasis en la ejercitación de la lectura.



Thorpe ayuda a sus alumnos a aplicar para becas. Junto a su hermana fundó la US Elite Internacional Track and Field Inc que ya ayudó a 500 alumnos a acceder a becas deportivas principalmente en Atletismo.

La propia experiencia de la profesora, proveniente de un país cuna de atletas, permitió que pudiera formarse a través de una beca. La educadora, que visitará nuestro país a fin del presente mes, fue destacada por su influencia positiva y liderazgo.

3.- Hechos y no palabras



En los ejemplos citados vemos cómo con acciones concretas, se ha logrado reivindicar a la mujer o a distintos grupos vulnerables.



Es extenuante observar cómo en nuestro medio nos desgastamos, con debates estériles como el del lenguaje inclusivo. Un derroche de palabras, que evita el tratamiento de fondo de la cuestión y que confunde preocupantemente gramática con machismo.



En tal sentido, sería inteligente que la RAE valorizara el significado de todos e incluyese explícita o tácitamente, dentro de tal concepto, a quienes reclaman ser visibilizados.



Si utilizáramos el preciado tiempo que conlleva discusiones de esta naturaleza en materializar hechos como los referidos, mucho aportaríamos al preciado fin de lograr una sociedad cada vez más equitativa.

*Abogado. Prof. Nac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com