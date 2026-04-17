El show de quesos que diseñó Mauricio Couly para deslumbran en la Fiesta del Chef Patagónico

“Sabores en desafío. Especial Quesos. 20 quesos + 20 productores +20 cocineros. Una caja misteriosa, creatividad en vivo y el sabor como protagonista”.

Así dice la invitación para el sábado 2 de mayo, a las 12, en el auditorio de clases magistrales de cocina que diseñó la organización de la Fiesta del Chef Patagónico que se realizará del 1 al 3 de mayo, en villa Pehuenia Moquehue.

Mauricio Couly en la quesería de su familia.

Lideran este evento, el maestro quesero por excelencia de la Patagonia, Mauricio Couly y la Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos (ALQA). “Los productores proponen, los cocineros crean y el público decide quién conquista el paladar”, es la consigna de este punto del variado y exquisito programa de esta fiesta, que este año cumple su 20° edición.

“Volver a Pehuenia Moquehue en su 20° aniversario tiene algo especial para mí. Esta vez no llego solo como cocinero sino también como quesero, desde mi lugar en Quesería Ventimiglia y como parte de una red más grande de productores. Me interesa mucho este cruce: estar con una tabla de degustación mostrando quesos argentinos, pero también meterme en la cocina con colegas, ver qué pasa cuando el producto cambia de manos y se transforma. Ahí es donde realmente se entiende todo”, dice Couly a “Yo Como” con esa sencillez que tienen los grandes.







“La propuesta que llevamos junto a ALQA es simple pero potente: 20 quesos argentinos para 20 cocineros. Cada uno con su historia, su leche, su territorio. Hay quesos de oveja, cabra y vaca, de distintas regiones del país, algunos más clásicos y otros bien de autor. En mi caso, voy a estar presentando quesos como Patagonzola o Cuatro Esquinas, que representan bastante bien lo que buscamos en Ventimiglia: identidad, carácter y un vínculo muy directo con el lugar donde se producen”, agrega.



En lo personal le interesa mostrar que detrás de cada queso hay decisiones concretas: cómo se alimenta el animal, qué fermentos se usan, cómo afinan, qué perfil sensorial buscan. “Eso después en la cocina se traduce. Cuando un cocinero entiende ese recorrido y trabaja el queso desde ahí, se genera un diálogo muy interesante. El producto deja de ser algo genérico y pasa a tener nombre, historia y personalidad”, precisa.

Couly y esa gran sonrisa que también lo caracteriza a este profesional del Alto Valle.





“Creo que este tipo de movidas son fundamentales para lo que viene en la gastronomía argentina. Tenemos un potencial enorme en quesos, pero necesitamos más conexión entre productores y cocineros. Si logramos que el queso se piense con la misma profundidad que el vino o la carne, no solo crece el sector quesero: crece toda la cocina. Y festivales como este, donde el producto, el productor y el cocinero se encuentran de verdad, son los que terminan marcando el rumbo”, concluye.

La invitación a este festival de quesos quedó hecha.