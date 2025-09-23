El costo de los medicamentos en Argentina

La cobertura de medicamentos ambulatorios y de agudos en Ipross pasará del 40 al 50 por ciento, con un monto fijo. Archivo

Los medicamentos salen cinco veces más que en España y 25 veces más que en India”, admitió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al mismo tiempo que justificó, en diálogo con Cristina Pérez por LN+: “Es una situación que heredamos hace muchos años”.

En una nota publicada en un diario Nacional (febrero 25), expresa claramente del Gobierno nacional que “es importante destacar que los medicamentos se mantienen por debajo del aumento del IPC general desde el año pasado. En 2024, la canasta total de productos farmacéuticos subió un 87,2% y el IPC de productos medicinales, artefactos y equipos para la salud aumentó un 90,9%, contra un 117,8% del IPC general y un 119,0% del IPC Salud. Este comportamiento es atribuido a una combinación de factores, entre los que figura principalmente el contexto de estabilidad económica que se ha logrado en el último año. En este sentido, se observa un notable cambio en la dinámica de precios respecto a 2023, año en el que la inflación anual registró un incremento del 211,4%, los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud aumentaron un 275,6%, y la canasta total de medicamentos alcanzó un 318,2%”.

En un exhaustivo trabajo liderado por su economista jefe, Santiago Urbiztondo, la prestigiosa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) analizó la evolución de los precios de los medicamentos en la Argentina entre 2001 y 2024 y presentó una comparación de precios mayoristas a nivel regional. El economista señala que si sólo se considera el período 2017 y el primer trimestre de 2024, señalan que sí hubo un aumento importante en el precio real deflactado por IPC, del 58% levemente mayor al que mide INDEC en ese período de 48%, también alto en dólares corrientes (50%), luego el autor de la nota hace comparaciones con los distintos dólares en algunos momentos y esta ponderación disminuye según cual que se utilice para el cálculo

El alto costo del packaging y los enfermos crónicos

“Los argentinos consumen en promedio 1,5 cajas de medicamentos por persona por año. El dato surge de comparar el total de remedios vendidos, con la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para 2022. Son más de 60 millones de cajas por año”.

Con un promedio de 25. 000 pesos (referencia valores de medicamentos al 2024) por caja (un medicamento y medio) representa 1billón quinientos cincuenta millones de pesos ó 1. 100 millones de dólares. Dentro de este universo, es indudable que el consumo de medicamentos por patologías crónicas es muy considerable, sobre todo en personas mayores Y por tratamientos permanentes, hipertensión arterial, asma, diabetes (1 y 2), hipo e hipertiroidismo, artrosis, EPOC etc.

Según una encuesta del Ministerio de Salud de hace varios años, las recetas por patologías crónicas, representan alrededor del 40 % de ese universo. Ya está funcionando la “receta electrónica”. Sugiero que se debería considerar:

El paciente crónico que debe tomar una medicación en forma habitual, por lo que la indicación de su médico debe valer por una cantidad de meses establecida en consenso con las entidades médicas ad doc. ej drogas para la presión 6 meses, para el hipotiroidismo 9 meses etc. Dicha medicación, cuya receta ya consta en los registros de las farmacias, debe ser entregada sin todo el packaging actual, en forma mensual y consecutiva, esto representa un tremendo ahorro de costo económico y ecológico (en bolsas de papel madera, frasco opaco si la droga pudiese ser afectada por la luz solar etc, . Esto se utiliza en EE.UU y en otros países). Simplifica notablemente la operatividad, para la farmacia y para el enfermo y para el médico y evita el desperdicio (costo ) de muchísimos medicamentos sin utilizarse.

No hay un porcentaje fijo y público sobre el costo del packaging para medicamentos en Argentina, pero las empresas suelen invertir entre el 10% y el 40% de su costo total en empaques y envases que cumplen funciones de protección, diseño, transporte y marketing,

Si se logra bajar un 30% en los valores por el no packaging serían 250/300 millones de dólares anuales con este solo cambio.

Deberíamos considerar sumar a este valor, si se bajaran los valores de los medicamentos a un valor racional, lo que se puede ahorrar en los costos de internación el sistema de salud , que no están considerados en esta nota.

Y volviendo al inicio de la nota recuerdo y reitero que el costo de los medicamentos en argentina es exorbitante comparado con otros países.

Está claro el importantísimo ahorro para todo el sistema sanitario argentino, que esto implica, pero llama la atención que, más allá de la nota mencionada no haya habido ningún avance de parte del gobierno en este sentido, ¿o debo pensar que no hay interés en usar la motosierra en alguna parte del bosque?

Se decía hace muchos años que el golpe militar al Dr. Humberto Illia fue producto de la Ley 16.462, Ley de Medicamentos de su gestión, que fija una política de control sobre la producción, comercialización e importación para las empresas farmacéuticas.

Todo el ahorro se puede volcar para mejorar el sistema de salud, es decir vuelve a al gente. Déficit cero estoy de acuerdo, pero no mucho como lo logramos.

*Médico, General Roca.